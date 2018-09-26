TUSAŞ, Adana BTÜ ile işbirliğine hazır

Dr. Temel Kotil, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Adana BTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kurtaran, Bilişim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serdar Yıldırım ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhşen Çete, Dr. Temel Kotil'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, Adana BTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin genel durumu ve TUSAŞ ile yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, üniversitelere, YÖK tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında ihtisaslaşma önceliği verildiğini, bu kapsamda akademik kadronun güçlendirildiğini ve güçlenmeye de devam edeceğini vurguladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kısa sürede, hem akademik hem de idari kadrosunu güçlendirmiş olmasından son derece memnun olduğunu ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Öğrencilerin stajlarını TUSAŞ'da yapabileceklerini ve havacılık ile ilgili öğrenci kulüplerine sponsorluk başta olmak üzere katkı sağlayabileceklerini vurguladı.

Prof. Dr. Temel Kotil, ilerleyen günlerde, Adana BTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleriyle bir ekip oluşturulup, TUSAŞ'da bir çalıştay yapılacağını belirtti. Çalıştay sonucunda, TUSAŞ projelerine katkı verebilecek öğretim üyelerinin belirlenebileceğini söyledi.