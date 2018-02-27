TYAYSYD Adana Şubesi’nde Güralp yeniden başkan

TYAYSD Adana Şubesi’nin olağan genel kurulu Yeşiloba Hipodromu’ndaki dernek lokalinde gerçekleştirildi. 2 dönemdir görevini sürdüren Başkan Bora Güralp, yeniden aday oldu. Yapılan seçimde kongreye katılan üyelerin tamamının oyunu alan Bora Güralp, 3’üncü kez güven tazeledi.

Bora Güralp başkanlığında oluşan yönetim kurulunda Karahan Ayas, Ergin Çelik, Hacı İpek ve Hasan Türköz görev aldı.

Kongrenin sonunda teşekkür konuşması yapan Başkan Bora Güralp, Adana’da yarış atı yetiştiriciliğinin gelişmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ve Adanalı atçıların her platformda sesi olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Ülke genelinde TYAYSD’in 4 binin üzerinde üyesiyle çok önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu kaydeden Başkan Güralp, “1943 yılında kurulan derneğimizin yarış atı camiasında daha güçlü ve saygın bir sivil toplum örgütü haline gelmesi için çalışacağız. At sahibi ve yetiştiricilerinin sorunlarına çözüm getirmek, şampiyon atların Adana’dan çıkmasını için gayret göstereceğiz” diye konuştu.