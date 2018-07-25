Uçar, Mayıs ayında 0,98 olan konut kredi faiz oranlarının, yeniden 1,50’nin üzerine çıkmasının konut satışlarını durdurduğunu söyledi. Yüksek faiz oranlarından dolayı vatandaşların gayrimenkule yatırım yapmaktan kaçındığını belirten Uçar, “Daha önce Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konut faiz oranlarının 0,98’e çekilmesiyle çok ciddi satışlar yapılarak, sektörde güzel bir hareketlenme olmuştu. Hatta emlak piyasası son 2 ayı yüzde 10’luk bir artışla kapatmıştı. Ama kredilerin yükselmesiyle konut sektörü ciddi anlamda zarara uğradı” diye konuştu.

Konut faizlerinin yeniden 1’in altına düşürülmesi konusunda beklentilerini dile getiren Uçar, “Şu anda insanlar yaylalarına ve yazlıklarına gitti. Eylül ayında tekrardan kente dönerek konut aramaya başlayacaklardır. Onun için en azından yıl başına kadar tekrar bir kampanya yapılmasını, mevcut olan KDV indiriminin yılbaşına kadar devam etmesini ve şu an binde 15 olan tapu harçlarının da kalıcı olarak bu şekilde kalmasını Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz” dedi.

Parası olan vatandaşlar için konut alımı konusunda çok uygun bir dönem olduğunu vurgulayan Uçar, “Parası olanlar için konut almanın zamanı. Ben yatırım için kesinlikle gayrimenkul alımını öneriyorum. Gayrimenkule yapılan yatırım, bankada faizde duran paradan daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Faiz oranlarının gidişatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Uçar, yeni bir döneme girildiğini, yeni bir Türkiye’nin kurulduğunu ifade ederek, “Faiz oranlarının iyileşeceğini düşünüyorum. Düşmanlar dört bir koldan saldırıyor fakat Türkiye çok sağlam ve güçlü bir ülke, bunun da altından kalkacaktır. Hemen olacak bir şey değil fakat ben yılbaşına kadar bir takım dengelerin yerine oturacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.