Ucuz et için ortalama yarım saat sıra bekliyorlar

Ucuz et alabilmek için ortalama yarım saat sıra bekleyen vatandaşlar, devletin bu hizmetinden memnun olduğunu söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle birçok gıda ürününe olduğu gibi et fiyatlarına da Ramazan tarifesi uygulanıyor. Kasaplardaki et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar Et ve Süt Kurumu şubelerine akın ediyor. Evlerine et alabilmek için erkenden sıraya giren vatandaşlar devletin bu uygulamasından oldukça memnun olduğunu söyledi.

Et fiyatının dışarıya göre ucuz olduğunu belirten Mehmet Kaya, "Saat 08.30 da geldim. Kuyruğa girdim, yarım saat bekledim. Et fiyatı dışarıya göre iyi tabi. Benim aldığım et dışarıda 65-70 lira, burada 53 lira. Neresi ucuzsa oradan alacağız" dedi.

Ramazan ayında misafirler ve davetlerden dolayı evde 10-15 kilo et tüketildiğini belirten Saffet Yıldız ise "Et fiyatlarından memnunum, çok güzel. 31 lira kuş başı, 28 lira civarı kıyma. Yani fiyatlar çok güzel. Devlet bu millete çok güzel şeyler yapıyor" ifadelerini kullandı.