“Ülkenin bekası için Erdoğan” dediler

MHP Adana İl eski Başkanı ve MHP Adana İl Seçim Koordinasyon Başkanı Ahmet Erdoğan ile İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek gündeme ilişkin düşüncelerini paylaşan ülkücü hareketin sevilen üç ismi Abdülkadir Üçkardeşler, Hanifi Baysal ve Mustafa Akkuş, ülkenin bekası açısından 24 Haziran seçimlerinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çektiler. Ne Meral Akşener, ne Muharrem İnce, ne Temel Karamollaoğlu ne de Selahattin Demirtaş’ın ülkücü hareketin ölçüsü olamayacağının altını çizen Üçkardeşler, Baysal ve Akkuş, “Ülkücü hareketin ölçüsü de öncüsü de Devlet Bahçeli’dir. Liderimiz Sayın Devletin Bahçeli’nin de işaret ettiği gibi yerli ve milli ruh, Cumhur İttifakı çatısı altında buluşmuştur” dediler.

Tünelden Erdoğan’ın makinistliğinde çıkarız

Devletin ve milletin bekası için geçmiş laf kavgalarını bir kenara bırakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdiklerini kaydeden Abdülkadir Üçkardeşler, “Bu tünelden Erdoğan’ın makinistliğinde çıkarız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için milletin ilk defa sandık başına gideceğine dikkat çeken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’nün 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden sonra milliyetçiler için ideal bir politik çizgiye geldiğini anlatan Üçkardeşler, Akkuş ve Baysal; “Cumhurbaşkanının sözleri ve uygulamaları genel başkanımızın ki ile birebir örtüşüyor. Genel Başkanımız diyor ki madem ki biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ettik, seçime gideceğiz. O zaman yüzde 50,1 alan bir adayı desteklememiz gerekiyor. Demokratik ve hızlı karar alabilen bir sisteme gidiyoruz. O zaman bizim seçeceğimiz isim önem kazanıyor. 2002’ye doğru geri gidecek olursak ve Türkiye’yi bir lokomotif olarak düşünürsek bu millet Erdoğan’a bu lokomotifin makinistliğini her seçimde artan oy oranları ile verdi. Sayın Erdoğan’ın 17 Aralık’tan sonraki bütün söylemleri MHP Genel Başkanının söylemleri ile birebir örtüşüyor. Ülkücü düşünceyi sadeleştirilmiş olarak seslendiriyor ve icraatını da yapıyor. MHP iktidarda olsa idi Erdoğan PKK ya, FETÖ’ye karşı ne yapıyorsa aynısını yapacak, Afrin’e girecekti, Kandil’e girecek, iç ve dış politikada ne yapıyorsa aynısını yapacaktı” diye konuştular.

İYİ Parti bir proje partisidir

Batılı ülkeler ve ABD’nin Erdoğan’a istediklerini yaptıramayınca Türkiye’de ve Ortadoğu’da proje ortaklığı yapacak siyasi parti arayışına girdiklerini, Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’nin de bu arayışın bir ürünü olduğunu savunan Üçkardeş, “12 Eylül öncesi devletin karşı karşıya olduğu potansiyel tehlike bugün için de geçerlidir. Oyun aynı, oyuncular farklıdır. Türkiye düşmanları geçmişten bugüne PKK ve bilimum terör örgütleri ile başaramadıklarını projelerini önce FETÖ ile şimdi de bu terör örgütü uzantılarının yer aldığı Meral Akşener ile gerçekleştirmeye çalışıyor. Devletin ve milletin bekası, Cumhurbaşkanının liderliği ve cesareti, ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrarın devamı, milli ve yerli ruha sahip bir iktidar için Erdoğan diyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’yi aday gösterirken asıl amacının ondan kurtulmak olduğunu, seçim öncesi “Gel Muharrem” dediği İnce’ye seçim sonrası da “Git Muharrem “ diyeceğini savunan Üçkardeşler, 4 başkan adayı varken “Ben Genel Başkan olacağım, Başbakan olacağım” diyen Akşener’in, savcı katili teröristleri savunan Ahmet Şık cezaevinden çıkınca “Hoş geldin Ahmet” diye twitt attığını da hatırlatarak Akşener’in bağlantılarının araştırılmaya muhtaç olduğunu söyledi.

Davaları için hapis yattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek beyanında bulunan ve ülkenin bekasını, milletin birliğini ve dirliğini düşünün bütün ülküdaşlarını da Cumhur İttifakı’nın adayına destek olmaya çağıran Abdülkadir Üçkardeşler, 12 Eylül’den önce Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanlığı yaptı davası uğruna 4 yıl hapis yattı. 12 Eylül’den sonra İl Başkanlığı yaptı, Belediye Başkanlığına da aday gösterildi.

Mustafa Akkuş da aynı şekilde 12 Eylül öncesi Ülkü Ocakları Bölge Temsilciliği yaptı, 7 yıl hapis yattı, 12 Eylül’den sonra MHP il başkan yardımcılığı ve Seyhan Belediye meclis üyeliği yaptı.

Hanifi Baysal ise, 12 Eylül öncesi ülkü ocakları yönetiminde yer aldı 4 yıl hapis yattı, daha sonra Seyhan ilçe başkan yardımcılığı, il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Üçkardeşler, Akkuş ve Baysal, ülkücü camianın Türkiye genelinde sevilen, sayılan sembol isimleri arasındadır.