Uluğtürkan: "Girişimciler olmadan ilk 10'a giremeyiz"

Çukurova Teknokent'in girişimcilikle ilgili faaliyetlerinin yürütüldüğü Çukurova Üniversitesi Girişim Elçileri Programı (ÇÜGEP) kapsamında Kurumsal İletişim ve Yeni Medya konulu bir seminer düzenlendi. Akif Kansu Salonu'ndaki seminerde kurumsal iletişim mesleği, medyada yeni dönem, sosyal medyadaki olanaklar ve İşkur'un bilişim alanına verdiği destekler hakkında yetkin isimler konuştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan seminerdeki konuşmasında, girişimciliğin Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Parasal destek yetmiyor

Mehmet Uluğtürkan, Türkiye'nin ekonomide büyük hedefleri olduğunu, ancak mevcut yatırımların bu hedeflere ulaşmak için yeterli olmadığını vurguladı. Mehmet Uluğtürkan, “Şu anda sanayi tesislerimizde kapasite kullanım oranı yüzde 76 seviyesinde. Bunu yüzde 100'e çıkarsak bile, ihracatta istediğimiz hedeflere ulaşamayız. Yani ülkemizin hızlı bir şekilde yeni yatırımlara ve cesur girişimcilere ihtiyacı var” dedi.

Uluğtürkan, diğer yandan girişimcilere verilen desteklerin sadece parasal olarak düşünülmemesi, özellikle gençlere eğitim ve mentorluk konusunda da arka çıkılması gerektiğini kaydetti.

Sosyal medya öne çıktı

Medical Park Tarsus Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Oben Kırdök ise seminerde, “Kurumsal İletişim ve Yeni Medya” başlıklı bir sunum yaptı. Oben Kırdök, kurumların iletişim birimlerinin yaptıkları çalışmalar ve yeni iletişim araçlarının bunlardaki payı hakkında bilgi verdi. Geçmişte ağırlıklı olarak gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar üzerinden yürütülen kurumsal iletişim çalışmalarında artık sosyal medyanın öne çıktığını kaydeden Oben Kırdök, gençlerin bu alana yönelmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kırdök, Medical Park Tarsus Hastanesi olarak sosyal medya üzerinden toplumu sağlık konusunda bilgilendirmeyi görev kabul ettiklerini, her gün bir ya da iki kez sağlıkla ilgili bir konuda sosyal medya paylaşımı yaptıklarını vurguladı.

11 yaşında 117 bin takipçisi var

Youtube'da kurduğu oyun kanalının takipçi sayısı 117 bine ulaşan, şimdiye kadar 800'den fazla video yükleyen, 100'ü aşkın canlı yayın yapan 11 yaşındaki Adanalı çocuk youtuber Baran Kadir Tekin de seminerde bir konuşma yaptı. Yaşından beklenmeyen bir performansla üniversite öğrencilerine hitap eden minik youtuber, kanalına video çekerken nelere dikkat ettiğini, teknolojiyi nasıl kullandığını, geleceğe yönelik planlarını anlattı. Sosyal medyaya hakimiyetiyle, yeni nesil hakkında ipuçları da veren, bazı konularda semineri izleyenleri şaşırtacak kadar bilgi sahibi olduğu anlaşılan Küçük Baran Kadir, ileride bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi.

İŞKUR'un imkanlarını kaçırmayın

Seminerin son konuşmacısı olan İşkur İş ve Meslek Danışmanı Serkan Erdoğan ise İşkur Geleceğin Meslekleri İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi verdi. Erdoğan yaptığı sunumda, İşkur'un geleceğin meslekleri olarak gösterilen ve aralarında sosyal medya ve bilişimin de bulunduğu bazı alanlara daha fazla destek verdiğini belirterek, gençlerin bu imkanlardan nasıl yararlanabileceğini anlattı.

Seminerin sonunda konuşmacılar, semineri izleyen öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmacılar, en iyi soruları sorduğunu düşündükleri öğrencilere Mehmet Uluğtürkan'ın Kurtuluş Savaşı romanı Madalyasız'ı hediye etti.