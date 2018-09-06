Uluslararası Adana Film Festivali başlıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Türk sineması, Holywood tekeliyle rekabet edebilen ender yapılanmalardan biridir. Adana Film Festivali hem Adanamızın hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor” dedi.

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Film Festivali’nin tanıtım toplantısı kentteki bir otelde gerçekleştirildi. 25’inci yıla özel ödül, etkinlik ve zengin içeriklerle sanatseverlerle buluşacak olan Uluslararası Adana Film Festivali, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü başlıyor.

Uluslararası Adana Film Festivali’nde bu yıl, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 25’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali’nin öncekilerden daha renkli ve etkili olacağının altını çizerek, “Türk sineması, Holywood tekeliyle rekabet edebilen eder yapılanmalardan biridir. Adana Film Festivali hem Adanamızın hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sinema sanatına sanatın diğer dallarına ve kültüre destek sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk sanatının diline güvendiklerini, festivale gölge düşürecek, sanatın önüne geçecek her türlü değerlendirmelerden uzak duracaklarını ifade eden Sözlü, “Türkiye’nin en büyük sinema festivalini yapmaktan, Türk Sineması’na ve sanatına hizmet etmek, ev sahipliği yapmaktan dolayı tüm hemşehrilerimiz adına mutlu olduğumuzu, gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 25’inci Adana Film Festivali hem Adanamızın uluslararası tanıtımına katkı koyması hem de Türk sanatına uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşması noktasında katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri

Uluslararası Adana Film Festivali’nin 25’incisinde, Türk Sineması’na oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık, senaristlik dallarında ve çeşitli alanlarda ömür harcamış, başarılı olmuş ve halkın gönlünde taht kurmuş isimleri onore etmek amacıyla Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri sahiplerini bulacak. Buna göre Yaşam Boyu Başarı Ödülü Yönetmen Şerif Gören’e, Onur Ödülleri ise Türk Sineması’nın efsane isimleri Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan’a veriliyor.

Cannes ve Hollanda Kırmızı Lale Film festivalleriyle işbirliği

25’inci Uluslararası Adana Film Festivali, dünyanın en prestijli uluslararası film festivali olan Cannes Film Festivali ile iş birliği yapıyor. Cannes ile yapılacak ortaklık, genç sinemacı ve sanatseverleri, Cannes’ın temsilcileriyle buluşturacak. Uluslararası Adana Film Festivali, Cannes’ın yanısıra Hollanda’da yapılan Kırmızı Lale (Rode Tulp) Film Festivali ile de iş birliği yapıyor.

Huzurevi ve sevgi evlerinde özel gösterimler

Ayrıca festival etkinliklerinde bu yıl Türk ve Dünya Sineması’nın en seçkin örnekleri ile Türk Dünyası Özel Gösterimleri Adanalı sinemaseverlerle buluşacak, söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve konserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Engelli sinema gösterimleri, huzurevi ve sevgi evlerinde özel gösterimler ve mahallelerde gezici sinema gösterimleri de 25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nin etkinlikleri arasında yer alacak.

Toplam 900 bin lira ödül

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında bu yıl verilecek bazı para ödülleri ise belirlendi. Buna göre ödüller, En iyi Film Ödülü 350 bin lira, Yılmaz Güney Ödülü 75 bin lira, Adaba İzleyici Ödülü 25 bin lira, En İyi Yönetmen Ödülü 50 bin lira, En iyi Kadın Oyuncu Ödülü 20 bin lira, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 20 bin lira, En İyi Müzik Ödülü 15 bin lira, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 15 bin lira, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü 10 bin lira, En İyi Kurgu Ödülü 10 bin lira, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 10 bin lira, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 10 bin lira şeklinde belirlendi. Farklı kategorilerle birlikte toplamda yaklaşık 900 bin lira ödül verilecek.