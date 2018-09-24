Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Muhsin Ertuğrul Sergisi açıldı.

Sergide, Ertuğrul'un tiyatro oyunları, filmlerinden çekilmiş fotoğraflar sanatseverlere sunuldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuayesindeki ergiye, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sergiye ünlü tiyatrocu Ayla Algan da katıldı. Muhsin Ertuğrul'u anlatan Algan, Ertuğrul'un 1960'ta kendisini şehir tiyatrosuna davet ettiğini belirterek, "Muhsin Ertuğrul benim hocamdı. Muhsin hoca bize çok fazla olanak tanıdı. Bizi şehir tiyatrosuna çağırarak büyük bir risk aldı, bizleri büyük birer oyuncu yaptı. Ben ne öğrendiysem, ondan öğrendim. Keşke Muhsin hocam yaşasaydı da buradaki gençleri görseydi. Onun için her zaman gençler geliyordu” diye konuştu.

Uluslararası Adana Film Festivali'ni düzenleyenleri tebrik eden Algan, "Antalya Film Festivali'ni biz tutmuyoruz artık. Antalya Film Festivali'ne hiçbirimiz gitmiyoruz. Kendini bilen hiçbir sanatçı gitmez oraya” dedi.

Serginin açılmasının ardından 'Muhsin Ertuğrul Sineması' hakkında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Muhsin Ertuğrul kimdir?

Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yapımcıdır. Türk tiyatrosunun batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilen Ertuğrul, sinema alanında da Türkiye'de ilk önemli katkıları gerçekleştirmiş, 1922-1939 yılları arasında Türkiye'de film yapan tek kişi oldu.