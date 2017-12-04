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04 Aralık 2017 11:41

Uluslararası Akdeniz Salsa Dans Festivali

Adana’da “Uluslararası Akdeniz Salsa Dans Festivali” düzenlendiTürkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı (TDSF) Tolga Han Çinkitaş, Adana’nın il olarak dansta çok başarılı olduğunu belirterek, Uluslararası Akdeniz Dans Festivali’ne katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Uluslararası Akdeniz Salsa Dans Festivali

04 Aralık 2017 11:41

Adana’da “Uluslararası Akdeniz Salsa Dans Festivali” düzenlendi


Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı (TDSF) Tolga Han Çinkitaş, Adana’nın il olarak dansta çok başarılı olduğunu belirterek, Uluslararası Akdeniz Dans Festivali’ne katılan tüm sporculara başarılar diledi.


Festivalin Adana’ya renk kattığını ifade eden Çinkitaş, "Bu festivalin bende bir Adanalı olarak kıymetinin bilinmesini istiyorum. Bugün ilimize Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Rusya, İspanya, Porto Riko, Yunanistan, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden 16 kulüpten toplam 365 sporcunun katılması bizleri mutlu etmiştir. Bu müsabakalarda emeği gecen başta Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Abdulkadir Ataşbak, Dans Federasyonu Adana İl Temsilcisi Oktay Filazoğlu’na teşekkür ederi" dedi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Abdulkadir Ataşbak ise yaptığı konuşmada festivale katılan tüm yabancı ve yerli sporcuların Adana’dan memnun ayrılarak ülkelerine ve illerine iyi anılarla dönmelerini istediklerini söyledi.


Yarıma sonunda dereceye girenlere madalyaları törenle verildi




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