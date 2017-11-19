Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali sona erdi

Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, sanatseverleri buluşturdu. 2 gün süren festivalin son gününde karikatür yarışmasında dereceye girenlere “Musa Kart Basın Özgürlüğü” ödülü verildi. Festival, Sunay Akın’ın ’Bakmak ile Görmek’ adlı gösterisi ile son buldu.

2. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali kapsamında düzenlenen “Musa Kart Basın Özgürlüğü Ödülleri” ile "Aile" konulu yarışmaya katılanlardan dereceye girenler belirlendi.

Gönderilen yüzlerce karikatür arasında dereceye giren 41 eserden 6’sı ödüle layık görüldü. Toplam 6 kişiye ödülleri jüri başkanı karikatürcü Tan Oral, Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından verildi.

Tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri Cezaevi’nde 272 günün ardından 21 Temmuz’da çıkan Musa Kart, kendi adına verilen “Musa Kart Basın Özgürlüğü Ödülü”nü, ilk üçe girecek olan eser sahiplerine bizzat takdim etti. Gecede konuşan Kart, “Benim karikatürle yürüyüşüm 40 yıla dayanıyor. Bu yürüyüşte birbirimizi hiç bırakmadık, hiç aldatmadık. Ben Cumhuriyet davasının 29 yıllık tutuksuz sanığıyım ve susturulmak istenen tek karikatürist ben değilim. Arkadaşlarım hala cezaevindeler ve 25 Aralık’ta duruşmaları yapılacak. Onlara Çukurova’dan selamları iletiyorum. Bizler çizmeye devam edeceğiz. Çünkü biz çizerek baş edebiliyoruz yaralarımızla. Baskı politikalarına karşı mizaha ve karikatüre yaslanmaya devam edeceğiz” dedi.

Musa Kart’a ve festivale katılan tüm katılımcılara plaketlerini veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Türkiye’den ve dünyadan çok değerli konuklarımızla bugün bir arada olduğum için çok mutluyum. Bizim bütün amacımız Adana’yı kültür ve sanata doyurabilmek. Bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiğimiz festivalimiz, her geçen sene daha da zenginleşecek, büyüyecek, gelişecek ve sadece Türkiye’de değil dünyada da konuşulacak” dedi.

Karikatürist Musa Kart cezaevindeyken “Musa Kart Basın Özgürlüğü Ödülü” verilmesini planladıklarını hatırlatan Başkan Çetin, şöyle devam etti:

“Bu ödülü vermeyi kararlaştırdığımızda Musa Kart cezaevindeydi ve ben, ‘İnşallah festival gününe kadar aramızda olur ve ödülü kendisi takdim eder’ dedim, dileğim de kabul oldu. Bugün gazeteciler yazdıkları sanatçılar çizdikleri için cezaevindeler. Biz özgürlüğün, insan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de çocukluk hayalini kaybetmemiş karikatürcülerimize ihtiyaç var. Bir gün gelecek ve o gün insanlar düşündükleri, yazdıkları, çizdikleri için yargılanmayacaklar. Karikatürcü dostlarımızın da söylediği gibi, ‘Hepimiz çocuğuz ve çocuklar cezaevine girmez."

Festival, Sunay Akın’ın "Bakmak ile Görmek" adlı gösterisi ile son buldu.