Uluslararası Kan Film Festivali başlıyor

Toplamda 15 bin lira para ödülünün dağıtılacağı festival, Kan Hastalıkları Federasyonu koordinesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleşiyor.

Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kan bağışının önemini toplumun tüm kesimlerine anlatmak ve talasemi, lösemi ile diğer kan hastalıklarına yönelik farkındalık oluşturarak yeni hasta doğumunu önlemek amacıyla böyle bir festival düzenlediklerini söyledi. Kılıç, "Kan Film Festivali’nin 3’üncüsü, Kan Hastalıkları Federasyonu’nun öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay Derneği, Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi’nin destekleriyle 8-9-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek" dedi.

Uluslararası katılıma açık olan festivale 111 eserin başvurduğunu, bunların 27’sinin gösterim hakkı elde ettiğini açıklayan Kılıç, filmlerin kan bağışının önemi ve kan hastalıkları konularını içereceğini belirterek, “Birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye de 2 bin 500 lira para ödülü verilecek” dedi.

Ali Kılıç, 3 gün sürecek organizasyonda farklı şehirlerden yüzlerce sinemaseverin Adana’ya geldiğini, 8 Mayıs’ta 13.30’dan itibaren Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda film gösterimlerinin başlayacağını, 9 Mayıs’ta saat 10.00’da Gençlik Meydanı’nda kan bağışı etkinliğinin yapılacağını ifade etti. Kılıç, ödül töreninin ise 9 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da bir otelde ödül gerçekleştirileceğini söyledi.

Basın toplantısına Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya ve Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Hakverdi de katıldı.