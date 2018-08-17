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17 Ağustos 2018 15:06

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ve 22 Eylül-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu

17 Ağustos 2018 15:06

Uluslararası Adana Film Festivali’nin 5 ana yarışma kategorisinden biri olan Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belirlendi.


110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı yarışmada, ön jürinin titiz çalışması sonucu; belgesel, canlandırma, kurmaca, deneysel dallarında 45 eser ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandı.


Şili’den Finlandiya’ya, İran’dan Çin’e, ABD’den Belçika’ya, bir çok kıtadan ülkenin finale kaldığı yarışmaya gösterilen ilgi, bu yıl Adana Film Festivali’nin uluslararası boyutunu hayli önemli hale getirdi.


Yoğun ilgi nedeniyle başvuru tarihi 27 Temmuz 2018’den, 1 Temmuz 2018’e çekilen yarışmada finale kalan 45 filmin yönetmenleri Adana’da misafir edilecek


Sanata katki sağlamaya devam


Uluslararası Kısa Film Yarışması’na, dünyanın dört bir yanından yapılan başvuruların, Adana Film Festivali’ni, dolayısıyla Adana’yı kültür sanat köprüsü yapma çabalarının bir sonucu olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sanata, sinemaya ve Adana’nın tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.




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