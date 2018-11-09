Üniformalarıyla evlendiler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Astsubay Tuğçe Meşe ve Polis Özel Harekat Alp Tuğ Kılıç'ın nikahını kıydı. Genç çift nikaha, gururla taşıdıkları üniformalarıyla geldiler. Nikah esnasında görevlerine duydukları bağlılık ve sadakati gönüllerinde birleştiren genç çiftin nikahını kıyıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, nikah cüzdanını gelin hanım Astsubay Tuğçe Meşe'ye verdi. Sözlü, nikahın sonunda, "Ne mutlu Türküm diyene diyebilen evlatlar yetiştireceğinizden şüphem yok" dedi.