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20 Mayıs 2018 13:20

Üniversite hazırlık öğrencileri moral depoladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri motivasyon pikniğinde buluştuAdana’nın 12 ilçesinde 15 şubesiyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına her yıl başarı çıtasını arttırarak derslere yardımcı, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için ücretsiz eğitim veren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri LYS öncesi motivasyon pikniğinde buluştu.

Üniversite hazırlık öğrencileri moral depoladı

20 Mayıs 2018 13:20

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri motivasyon pikniğinde buluştu


Adana’nın 12 ilçesinde 15 şubesiyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına her yıl başarı çıtasını arttırarak derslere yardımcı, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için ücretsiz eğitim veren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri LYS öncesi motivasyon pikniğinde buluştu. Güney Marina’da düzenlenen pikniğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı.


Adana Büyükşehir Belediyesi 2. Geleneksel Adana Gençlik Eğitim Merkezleri Bahar Şenliği’nde yaklaşık bin beş yüz öğrenci, öğretmenleriyle birlikte yılın stres ve yorgunluğunu birbirinden renkli etkinliklerle üzerlerinden attı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü şenlik alanında yaptığı konuşmada, Gençlik Eğitim Merkezlerinin bir eğitim ordusu olarak çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken başarı çıtasının her yıl yükselmesinin Türk Gençliğine olan inancını kuvvetlendirdiğini belirtti.


Hep birlikte kebap ziyafeti çeken katılımcılar, daha sonra müzik eşliğinde dans edip şenliğin keyfini çıkardı.




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