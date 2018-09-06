Üniversite öğrencilerine FETÖ-PKK uyarısı

Çukurova Üniversitesini kazanan öğrenciler kayıt yaptırmaya başladı. Üniversitede spor salonunda yapılan kayıt döneminde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de üniversite öğrencilerinin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, eğitim ve öğretim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için öğrencileri uyarmak amaçlı kayıt yerinde stant açtı. Polis, bölücü terör örgütü PKK, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile sol terör örgütlerinin öğrencileri ağına düşürmemesi için kayıt yaptıran öğrencilerle tek tek konuşarak onlara özellikle üniversite kayıt dönemi ve eğitim öğretimin başladığı ilk haftalarda terör örgütü elemanlarının hedef kitle olarak seçtikleri yeni üniversiteli gençlere yemek, konaklama ve ulaşım gibi konularda yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak, kendileri ve aileleriyle iletişim kurmaya, ilerleyen dönemlerde de kurulan iletişimi geliştirerek örgüt yapısı içerisine çekmeye dönük örgütsel çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Polis bu bilgilendirmeyle devletin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu göstermeyi, ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin, propagandalarını ile eleman kazanma yöntemlerini en aza indirerek terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesinı amaçlıyor.

Bu kapsamda polis stantta kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere ve ailelerine terör ve terörizm hakkında hazırlanan el broşürü dağıtırken, onlara kalem ve bloknot hediye etti. Polis öğrenci ve ailelerine meyve suyu, kek ve su ikram etmeyi de unutmadı.