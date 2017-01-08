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08 Ocak 2017 10:39

Üniversite öğrencilerine yangın tatbikatı

Üniversite öğrencilerine yangın tatbikatı

08 Ocak 2017 10:39

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Adana İl Müdürlüğüne bağlı Sümer Erkek Öğrenci Yurdu’nda barınan üniversite öğrencilerine AFAD tarafından ‘Afet Farkındalığı’ konulu seminer verildi, yangın tatbikatı uygulaması yapıldı.
KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, yurtlarında barınan öğrencilere AFAD ile ortaklaşa yaptıkları ‘Afet Farkındalığı’ konulu seminerle yangın, deprem, sel gibi afetlere önceden müdahale etme bilincini aşılatma konusunda bilgiler edindirme çabasında olduklarını söyledi. Arıkan, “Gençlerimiz İlk yardım konusunda bilgi sahibi olması durumunda bizleri kendilerini ve sevdiklerini koruyacak, toplumda yararlı birer birey olacaklardır” dedi.
Seminer sonunda AFAD Arama Kurtarma Teknikeri Hikmet Eroğlu ve Uğur Yıldırım, Sümer Yurdu müdür, personel ve öğrencilerine yangın tatbikatı yaptırdı.
Tatbikatta yangın öncesi ve sonrası yapılacak önlemler konusunda yurt yetkilileri, personel ve öğrenciler bilgilendirildi.



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