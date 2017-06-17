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17 Haziran 2017 09:21

Üniversite öğrencisi hastanede hırsızlık yaparken yakayı ele verdi

Adana’da, bir üniversite öğrencisi hastanede hırsızlık yaptığı sırada, bir hasta yakınının çığlığı üzerine yakayı ele verdi.

Üniversite öğrencisi hastanede hırsızlık yaparken yakayı ele verdi

17 Haziran 2017 09:21


Olay, Yüreğir ilçesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünde okuyan 21 yaşındaki Hüseyin Y., ziyaretçi gibi hastaneye girdi. Daha sonra hasta odalarının olduğu bölümü çıkan Hüseyin Y., hasta yakınlarına "geçmiş olsun" diyerek dikkatlerini dağıttı. Lafa tuttuğu odadakilerin dikkatini dağıtan şahıs, gizlice hasta yakınlarına ait cep telefonlarını ve paraları çaldı. Durumu fark eden bir hasta yakını kadın, ‘hırsız var’ diyerek çığlık attı. Bunun üzerine Hüseyin Y., kaçmaya başladı. Hastane güvenlikleri, kaçmaya çalıştığı sırada genci kıskıvrak yakalayarak, hastane polisine teslim etti.


Suçüstü yakalanan Hüseyin Y.’nin üstünden, hasta yakınlarına ait 3 telefon ve 650 lira para çıktı. Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan, Hüseyin Y.’nin annesi, oğlunun hırsızlık yaptığı haberini alır almaz hastaneye geldi. Öfkeli anne, "Senin gibi evlattan bıktım. Bunun ayaklarını kıracaklar ki bir daha böyle şeyler yapamayacak hale gelecek, ben de rahatlayacağım. Bir değil, iki değil her zaman yapıyor" diyerek sitem etti.




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