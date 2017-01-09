Üniversite öğrencisi İzmir kahramanını ölümsüzleştirdi

İzmir’deki terör saldırısında teröristlere karşı koyarak şehit düşen Fethi Sekin’in kuru boya portresini çizen üniversite öğrencisi Şeyda Nur Köse, resmi aileye hediye etmek istediğini söyledi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Şeyda Nur Köse, İzmir’deki terör saldırısında çıkan çatışmada kahramanca çarpışarak bir teröristi etkisiz hale getirdikten sonra şehit düşerek İzmir Adliyesi’nde olası bir facianın önüne geçen polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğunu bir mağazanın vitrinindeki televizyondan öğrendiğini ve çok etkilendiğini söyledi. Köse, “İçimden ‘ne zaman bitecek bu terör? Daha kaç şehit vereceğiz’ diye geçirdim. Zaman kaybetmeden yurda giderek şehit Fethi Sekin hakkında araştırma yaptım” dedi.

Canı pahasına sergilediği kahramanca davranışıyla bir faciayı önleyen 3 çocuk babası Fethi Sekin’in çocuklarının yerine kendisini koyarak daha da çok etkilendiğini anlatan Köse, "Kalemlerimi elime alıp duygularımı ifade etmeye çalıştım. Çizerken çok duygulandım. İlk kez böyle bir anlamlı resim çiziyorum. Rozeti çizerken Türk polisinin cesaretini, vatanseverliğini düşündüm bir kez daha. Sağ arka tarafa da Türk bayrağı çizerek resmi sonlandırdım" diye konuştu.

Şeyda Nur Köse tek isteğinin resmi çerçeveletip ailesine vermek ve o kahramanın anne ve babasının elini öpmek olduğunu ifade etti.