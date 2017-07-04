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04 Temmuz 2017 09:53

Üniversite öğrencisi kayıp köpeğini bulana ödül verecek

Adana’da, üniversite öğrencisi Aysel Seray Pıçakçı, kaybolan Chihuahua cinsi ‘Ares’ isimli köpeğini bulana para ödülü vereceğini söyledi.

Üniversite öğrencisi kayıp köpeğini bulana ödül verecek

04 Temmuz 2017 09:53

Pıçakçı, “O bizim köpeğimiz değil ailemizin bir parçası. İnşallah iyi insanların elindedir. Kimdeyse, neredeyse arasınlar” dedi.


KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okuyan Aysel Seray Pıçakçı (23), 6 ay önce Kıbrıs’ta bir arkadaşından yeni doğan, Chihuahua cinsi erkek köpeği sahiplendi. Pıçakçı, ‘Ares’ ismini verdiği köpeğiyle birlikte sömestr tatilinde ailesinin yanına Adana’ya geldi. Aysel, Kıbrıs’a geri dönerken de köpeği babası Sabri Pıçakçı’nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi’ndeki iş yerine bıraktı.



“Bizim köpeğimiz değil ailemizin bir parçası”


Geçen 23 Haziran’da ise ‘Ares’, iş yerinde bir kedinin peşinden koşup bahçeden ayrıldı. İş yerinin bekçisi de olayı görüp ‘Ares’in peşinden koştu, fakat bulamadı. Köpeğinin bir kedinin peşine takılıp gittiğini ve mahalle arasında birisinin aldığını tahmin eden Aysel Seray Pıçakçı, “Ares’ten bir haber yok. Onu arıyoruz. Sosyal medyada ben fotoğraflarını paylaştım. Bulanlara bir ödülümüz olacak. İnsanlık namına rica ediyorum gerçekten bize ulaşmalarını çok istiyorum. O bizim köpeğimiz değil ailemizin bir parçası adeta. İnşallah iyi insanların elindedir” ifadelerini kullandı.


Köpeğinin tasmasında çip olduğunu ve çip sayesinde köpeğinin Türkiye’deki hangi veterinere giderse bulunabileceğini belirten Pıçakçı, “İnşallah ’o çipi iyi ki taktırmışız’ deriz. Elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. O benim köpeğim kimsenin değil. Rica ediyorum kimdeyse, neredeyse arasınlar. Gerçekten güzel bir ödül vereceğiz” diye konuştu.




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