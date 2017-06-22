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22 Haziran 2017 11:50

Üniversiteli gençlerin ürettiği yerli araçlar sergilendi

Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin ürettiği alternatif enerjiyle çalışan 2 yerli araç, sergilendi.

Üniversiteli gençlerin ürettiği yerli araçlar sergilendi

22 Haziran 2017 11:50


Otomotiv Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 30 öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu Tarsus Teknoloji Ekibi’nin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na katılmak üzere ürettiği elektrik ve hidrojenle çalışan otomobiller, Adana Optimum Alışveriş merkezi’nin giriş katında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 2 liralık yakıtla 100 kilometre yol gidebilen, 150 kilometre menzilli elektromobil ve hidromobil, büyük küçük tüm ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Tarsus Teknoloji Ekibi üyeleri, araçları büyük bir dikkatle inceleyen ziyaretçilere, araçlar hakkında bilgi verdi.



Ekip bu yıl daha iddialı


Tarsus Teknoloji Ekibi kaptanlarından Ahmet Halil Oran, TÜBİTAK’ın Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na katılmak üzere, her sene biri elektrik, diğeri hidrojenle çalışan iki ayrı araç ürettiklerini belirtti. Sponsorların verdiği destekle araçların tamamını kendilerinin tasarladığını ifade eden Oran, “Aynı zamanda tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü için okullarda, halka açık yerlerde ve AVM’lerde stant açarak, hem okulumuzu hem sponsorlarımızı hem de araçlarımızı tanıtıyoruz. Bugün de Adana Optimum AVM’deyiz. Araçlarımıza gösterilen ilgiden de son derece memnunuz” dedi.


TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nın ağustos ayında Kocaeli Körfez yarış pistinde yapılacağını belirten Oran, geçen sene 3 kişilik ekiple 65 takım arasından 19. olduklarını, bu yıl oluşturdukları 30 kişilik ekiple daha iddialı olduklarını ifade etti.




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