Ünlü gurmelerden Ali Baba'ya tam not

Lezzet Festivali kapsamında Adana'da gelen Türkiye'nin ünlü gurmelerinden Hürriyet Gazetesi Yazarı Mehmet Yaşin ile Vatan Gazetesi Yazarı Teoman Hünel, ‘Görevimiz Yemek' adlı TV programı çekimleri için uğradıkları Ali Baba Restoran'da, Adana kebabına bir kez daha hayran kaldılar.

Sosyal medyadan takip ettikleri Ali Arslan'la tanışmak ve mest edilen lezzeti yerinde tatmak isteyen ünlü gurmeler, yemekten sonra tam not verdiklerini açıkladılar. Eski bir ses sanatçısı olan Arslan'ın şarkıları eşliğinde yemek yiyen Yaşin ve Hünel, farklı bir tecrübe yaşamanın keyfini çıkardılar.

Mehmet Yaşin, ‘'Ali Baba'nın güzel sesi eşiliğinde kebap yemek Adanalılar dışında herkese nasip olmaz. Hem kebabı çok lezzetli, hem de sesi çok yanık. Ruhumuza ve midemize en iyi şekilde hitap edebiliyor. Bugüne kadar çok kebap yedim ama böylesiyle karşılaşdığımı söyleyemem. Benim için farklı bir tecrübe oldu. Herkese taviye edeceğim'' dedi.

Teoman Hünel ise, ‘'Ben, Adana kebabını çok severim. Yediklerimin arasında en iyisinin burada yapıldığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şarkılar da ayrı bir lezzet veriyor. Çok keyif aldım. Adana'ya yolum her düştüğünde geleceğim'' ifadelerini kullandı.