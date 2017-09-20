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20 Eylül 2017 09:17

Ünlü kanun virtüözü Çukurova turunda

Çukurova turuna çıkacak olan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran, Mersin’de Nükhet Duru ve Hüseyin Turan’la, Adana’da ise Zuhal Olcay ve Fatih Erkoç’la sahneye çıkacak.

Ünlü kanun virtüözü Çukurova turunda

20 Eylül 2017 09:17


Baran’ın ilk konser durağı 29 Eylül’de Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak. Ünlü kanun virtüözü burada ünlü sanatçı Nükhet Duru ve “Kanun Namına Project” grubuyla sahneye çıkacak.


Baran, 14 Ekim’de ise Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay ile birlikte parçalarını seslendirecek.


Fatih Erkoç ve Ahmet Baran’ın "AbartJazz" ismini verdikleri projede sınırların ötesine geçerek jazzın en eğlenceli halini 17 Kasım’da Mersin’de sevenleriyle paylaşacak. Baran son olarak, 22 Aralık’ta Mersin’de Hüseyin Turan ile birlikte sevenlerine türkü ziyafeti çektirecek.




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