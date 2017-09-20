Ünlü kanun virtüözü Çukurova turunda

Baran’ın ilk konser durağı 29 Eylül’de Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak. Ünlü kanun virtüözü burada ünlü sanatçı Nükhet Duru ve “Kanun Namına Project” grubuyla sahneye çıkacak.

Baran, 14 Ekim’de ise Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay ile birlikte parçalarını seslendirecek.

Fatih Erkoç ve Ahmet Baran’ın "AbartJazz" ismini verdikleri projede sınırların ötesine geçerek jazzın en eğlenceli halini 17 Kasım’da Mersin’de sevenleriyle paylaşacak. Baran son olarak, 22 Aralık’ta Mersin’de Hüseyin Turan ile birlikte sevenlerine türkü ziyafeti çektirecek.