Ünlü markaların ismi verilen 14 bin 952 sahtesi şampuan ele geçirildi

Adana'da bir depoya yapılan baskında polis, ünlü markaların ismini kullanarak piyasaya sürülen 14 bin 952 sahte şampuan ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Sarıhamzalı Mahallesinde sahte şampuan imalathanesi olduğunu bilgisine ulaştı. Polis, hemen verilen adrese baskın yaptı. Baskında depo olarak görünen bir yere bir kişinin imalathane kurduğu ve sahte şampuan üretip üzerilerine de ünlü markaların isim ile logolarını bastığını belirledi. Polis, imalathanede 14 bin 952 sahte şampuana el koyarken olayla ilgili bir kişiyi de gözaltına aldı. Zanlı, şampuanların sahte olmadığını sadece izinsiz ürettiğini söylediği öğrenildi. Bu arada ele geçirilen şampuanların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu belirlendi.

Zanlının şampuanları nasıl yaptığı içine ne boya ya da daha farklı zararlı maddeleri katıp katmadığını araştırıyor.