Ünlüler tarihi lezzeti tatmadan bu şehirden gitmiyor

Adana'ya gelen ünlüler 108 yıldır kebap yapan restorana uğramadan gitmezken, İstanbul'a dönerken de sipariş verip yanlarında götürüyor.

Tarihi Kazancılar Çarşısında bulunan ve 1908 yılından bu yana hizmet veren bir kebapçı ünlülerin uğrak mekanı haline geldi. Adana'ya gelen ne kadar ünlü varsa mutlaka bu tarihi lezzeti tadıyor. Kebapçının işletmecisi Süleyman Gökmen de gelen ünlülerin bir kare fotoğrafını çekip işletmeye asarak bu anı ölümsüzleştiriyor. Kebapçıya bir kez gelip bir daha sürekli gelen ünlüler arasında siyasetçiler, sanatçılar, şarkıcılar, dizi oyuncuları, mankenler ve gelin kaynana programı yapanlar bile var. Bunlar arasında kebapçıya en son gelen ünlü ise Zuhal Topal oldu. Bir program çekimi için Adana'da bulunan Topal, programının bir kısmını kebapçıda çekip ocak başına geçti. Gökmen, kendisinin kebapçıya 1981 yılında bulaşıkçı olarak girdiğini daha sonra garson olduğunu ve sonrada işletmeyi satın aldığını belirterek, "Burası 1908 yılından bu yana hizmette. O günden beri burası ünlülerin uğrak yeri olmuş. Adana'ya gelen ünlüler mutlaka buraya geliyor. Yani buraya gelmeyin ünlü sayısı ya çok azdır. Gelmeyen ünlü yok denecek kadar az. 1965 yılında Kelebek isimli ünlü bir grubun bile burada kebap yerken fotoğrafı var" dedi.

Gökmen, ünlülerin kebaplarını yemenin dışında İstanbul'a giderken paket yapıp yanlarında da götürdüklerini dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bizim kebabın çok sevilmesinin sebebi tamamen organik yapılıyor. Biz kesinlikle dişi hayan kesmiyoruz. Küçük, yaşlı hayan kesmiyoruz. Bunun yanı sora hayvanlarımızı kendimiz organik olarak besliyoruz. Bu nedenle etlerimiz lezzetli olduğu için ünlüler bizi seçiyor."