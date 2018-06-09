Ünlülerin rüya yorumcusu Tatlıses’in şarkı söyleyeceğini bildi

Mehmet Emin Kırgil, çok sevdiği bir sanatçı olan İbrahim Tatlıses için 2014 yılında yeniden şarkı söyleyip söylemeyeceğini öğrenmek için istihareye yattığını hatırlatarak, "İbrahim Tatlıses yemyeşil bir alanda duruyor. Etrafında bir takım insanlar var. Bunla alakalı da bir anda alan simsiyaha bürünüyor. Daha sonra gökyüzünden bazı yıldızlar iri ufaklı, parlak, parlak olmayanlar kendisine doğru geliyor. Tatlıses elini açıp dua ediyor gibi ya da yıldızlara elini vuracakmış gibi oldu. Ve o andan itibaren yıldızlar gökyüzüne Tatlıses ile birlikte yükseldi. Gökyüzü apaydınlık ve masmavi oldu" dedi.

Kırgil, gördüğü bu rüyayı o tarihte, "Tatlıses’in yemyeşil bir alanda olması sabırlı bir vaziyette üzerinde olan sıkıntıları atacağı, aynı zamanda dostlarının etrafında bulunması ise kendisine gelen manevi güç, doğa ve destek. Bir anda her tarafın simsiyah olması kendisinin tez zamanda eski sağlığına kavuşacağı, eskisi gibi şarkı türkü söyleyeceği anlamına geliyor. Yıldızların gökyüzünden aşağı inmesi, kendisini yalnız bırakan bir takım insanların da tekrardan Tatlıses’in yanında ses sanatçısı olarak sıraya gireceğini, yeniden programlarına katılmak isteyecekleri anlamına geliyor. Yıldızlarla birlikte tekrar gökyüzüne çıkması eski sağlığına kavuşacağı, bir anda her yerin bembeyaz olması ise Tatlıses’in bir muradının olacağını, gökyüzünün masmavi olmasının ise üzerindeki nazarın dağılacağını gösteriyor" şeklinde yorumladı.

Kırgil, aradan uzun bir zaman geçtiğini ancak rüyasının gerçeğe dönüştüğünü Tatlıses’in önce şehitler için birçok sanatçının söylediği şarkıyı, ardından da Yaylalar şarkısını söyleyerek sanat hayatına yeniden döndüğünü sözlerine ekledi.

Seyit Mehmet Emin Kırgil, ünlü sanatçı Murat Göğebakan’ın sağlıklı iken kansere yakalanacağını, kaza geçirmeden önce Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sağlığına ve kendine dikkat etmesi gerektiğini açıklamıştı.