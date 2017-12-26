Ünüvar: “10 bin paramedik kahramanca hizmet ediyor”

Acil sağlık hizmetlerinde en ön safta yer alan paramediklere kırmızı karanfil dağıtıp haftalarını kutlayan Ünüvar’a, eşi Sare Ünüvar ve AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Abdurrahman Yaşiltaş da eşlik etti.

112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli paramediklerle sohbet eden Ünüvar, martta doktorlar, nisanda ebe ve hemşireler, mayısta eczacılar, kasımda diş hekimleri, aralıkta da paramedikler için önemli gün ve haftalar bulunduğunu anımsattı. Paramediklerin insanların en dar gününde yanlarında olduğunu ifade eden Ünüvar, “O halde bizim de sizlerin var gününüzde yanınızda olmamız lazım. O vesileyle buradayız. Haftanızı tebrik ediyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Paramediklerin ilk kez 2004 yılında kendisinin Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde 750 kişi ile sağlık sistemine entegre edildiğini hatırlatan Necdet Ünüvar, “Milletvekili olduktan sonra ise 2011 yılında benim imzamın olduğu kanun teklifi ile paramediklerin meslek tanımları yapılmıştır. Bugüne baktığımızda acil sağlık hizmetlerinde 10 civarında paramedik, ülkemizin her köşesinde düşen vatandaşımızın elinden tutan kahramanlar olarak çalışmaktadır” diye konuştu.