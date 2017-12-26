Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 11:52

Ünüvar: “10 bin paramedik kahramanca hizmet ediyor”

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 22-28 Aralık Paramedik Haftası dolayısıyla Adana 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

Ünüvar: “10 bin paramedik kahramanca hizmet ediyor”

26 Aralık 2017 11:52


Acil sağlık hizmetlerinde en ön safta yer alan paramediklere kırmızı karanfil dağıtıp haftalarını kutlayan Ünüvar’a, eşi Sare Ünüvar ve AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Abdurrahman Yaşiltaş da eşlik etti.


112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli paramediklerle sohbet eden Ünüvar, martta doktorlar, nisanda ebe ve hemşireler, mayısta eczacılar, kasımda diş hekimleri, aralıkta da paramedikler için önemli gün ve haftalar bulunduğunu anımsattı. Paramediklerin insanların en dar gününde yanlarında olduğunu ifade eden Ünüvar, “O halde bizim de sizlerin var gününüzde yanınızda olmamız lazım. O vesileyle buradayız. Haftanızı tebrik ediyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.


Paramediklerin ilk kez 2004 yılında kendisinin Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde 750 kişi ile sağlık sistemine entegre edildiğini hatırlatan Necdet Ünüvar, “Milletvekili olduktan sonra ise 2011 yılında benim imzamın olduğu kanun teklifi ile paramediklerin meslek tanımları yapılmıştır. Bugüne baktığımızda acil sağlık hizmetlerinde 10 civarında paramedik, ülkemizin her köşesinde düşen vatandaşımızın elinden tutan kahramanlar olarak çalışmaktadır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç