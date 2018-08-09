Ünüvar, 15 Temmuz’u dünyaya anlatıyor

Dönem Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın kaleme aldığı ‘Gazi Meclis’te O Gece’ kitabı, toplamda 41 bin adet olarak 9 dilde daha yayımlandı.

Milyonlarca vatandaşı meydanlara davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, o gece meclisi açan dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın takdim yazılarının bulunduğu Gazi Mecliste O Gece kitabı ilk defa Mart 2017’de TBMM tarafından basıldı. İlk 2 baskıdan sonra TBMM Başkanlığı’nın, Türkçe ve İngilizce olarak toplamda 18 bin adet bastırdığı eser, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain kalkışmanın, tüm dünyaya daha iyi anlatılabilmesi için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, Boşnakça, Rusça, İspanyolca ve Arnavutça’ya da tercüme edildi.

Kitabın çevirileri, TİKA öncülüğünde, akademisyenler ve ilgili dilin konuşulduğu ülke vatandaşı editörler tarafından yapıldı. Yaklaşık 45 gün süren çeviri sürecinin sonunda, esere son şekli verilerek baskı işlemine geçildi. 230 sayfalık eserin dizgi ve baskı süreci ise 12 gün sürdü.

Prof. Dr. Ünüvar’ın daha önce Ankara’da bulunan 120 civarında yabancı misyon temsilcisine imzalayıp gönderdiği eserin yeni baskısı, hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümüne yetiştirildi. TİKA, eseri, dünyanın dört bir yanında bulunan temsilcilikleri aracılığıyla yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve diplomatik misyonlara ulaştırmaya başladı.

Mecliste o gece neler yaşandığının, milletvekillerinin anlatımlarıyla anbean yer aldığı kitabın, 15 Temmuz akşam saatlerinden 16 Temmuz sabahına kadar geçen süreyi içine alan bir akış şeması içerdiğini ifade eden Ünüvar, kitabın 15 Temmuz gecesi Mecliste yaşananları tarihe not düşmek adına, bizzat yaşayanların gözüyle kaleme alındığını belirtti.

Ünüvar, “Başlangıcı karanlık ama sonu aydınlık o günün yaşandığı tek mekan TBMM değildi. O anları yaşayanlar da sadece o gece mecliste bulunanlardan ibaret değildi. O gece Türk milleti tarih yazdı, istedim ki tarih de bu aziz milleti yazsın. Kitabı hazırladık, sağ olsun TİKA da 8 dile daha tercüme etti. Çok da güzel oldu. Hain darbe girişimi, çeşitli dillere yapılan bu çevirilerle artık daha fazla insana anlatılabilecek” dedi.