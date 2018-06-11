Ünüvar: "24 Haziran’da yıkanlar değil, yapanlar kazanacak"

Sarıçam ilçesinde bulunan Doğu Sanayi Sitesinde atık kağıt toplayıcıları ile bir araya gelen Ünüvar, siyasetçiler ile atık kağıt toplayıcılarının birbirlerine çok yakın işler yaptığını ifade etti. Ünüvar, “Atık kağıt toplayıcılarının da siyasetçilerin de kazancı sokakta. Sizler sokakta dolaşarak kağıt topluyorsunuz bizler de sokakta dolaşarak oy topluyoruz” diye konuştu.

Sokağın çok önemli olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Sokak canlılıktır. O yüzden biz sokağı çok önemsiyoruz. Her gün sokak sokak, cadde cadde, ev ev gezerek sürekli çalışıyoruz. Niçin? Ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek için. Biz ne kadar çok dolaşırsak, ne kadar çok gayret edersek o kadar başarılı olacağımıza inanıyoruz. Siz de öyle. Siz de ne kadar çok dolaşırsanız o kadar çok başarılı oluyorsunuz. Gerçekten kendi durumumla sizin durumunuzu birbirine çok benzetiyorum. Bir farkımız yok. İkimiz de memlekete faydalı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Atık kağıt toplayıcılarının yaptığı işin memlekete çok önemli faydaları bulunduğunun da altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:

“Birinci faydası; atıklar toplanmadığı zaman çevre kirliliği olacak, toplum sağlık problemleriyle karşı karşıya kalacak. Siz bunu önlemiş oluyorsunuz. Yani koruyucu sağlık ve çevre hizmeti yapmış oluyorsunuz. İkincisi topladığınız ürünleri dönüştürerek onu ekonomiye kazandırıyorsunuz. Üçüncüsü geçiminizi sağlıyorsunuz, çocuklarınızın daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışıyorsunuz. Ayrıca, sokakta her türlü sıkıntılı işlerin içerisinde olan bazı kardeşlerimiz var, yaptıkları şey sağı solu rahatsız etmek. Kendinizi bunlardan ayırıyorsunuz. Dördüncü faydası da bu. Bunlar çok çok önemli. Bizler de sizlerin daha iyi bir gelecek sahibi olması için çalışıyoruz, gayret ediyoruz.”

Meşakkat çekilmeyen hiçbir işte başarı sağlamanın mümkün olmadığına işaret eden Milletvekili Ünüvar, “Onun için çalışmak, çalışmak, çalışmak. 24 Haziran seçiminde inşallah iyi bir sonuç alırsak, Türkiye daha ileriye gidecek. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız sizin sektöre çok çok önem veriyor. Sizin bizzat varlığınıza önem veriyor. Sizin daha iyi şartlarda çalışmanız, sizin daha iyi bir geleceğe sahip olmanız için çok çalışıyor. Bütün bu tesisler AK Parti döneminin açtığı yoldan oldu. AK Parti imkan verildiği zaman ülkenin kaynaklarını en verimli hale getiren parti. Onun için lütfen maceracılara prim vermeyin. Maceraya gerek yok. Bir işi ‘yapacağım’ diyenlere oy verin, ‘yıkacağım’ diyenlere oy vermeyin. Burayı birisi yıksa 53 kişi çalışıyor, 53 kişi işsiz kalacak. Yıkmak, sadece o binayı yıkmak anlamına gelmiyor. Aileleri de yıkmak, geleceği de yıkmak anlamına geliyor, onun için aileleri ve geleceği yıkanlara prim vermeyin. Sizin için güzel şeyler yapmış, daha güzel şeyler yapacak olanlara, yani AK Parti kadrolarına oy verin. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında üçüncü sırada yer alan Cumhurbaşkanımıza oy vereceğiz. Milletvekilliğinde de AK Parti’ye oy vereceğiz. Sizlerin oylarıyla seçimden daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Seçimden bizim güçlü çıkmamız milletin güçlü çıkması anlamına geliyor. O yüzden geleceğinizi tehlikeye atmayın” şeklinde konuştu.