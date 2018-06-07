Ünüvar: “Bakan Sarıeroğlu Adana için büyük şans”

Dr. Necdet Ünüvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun Adana için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Bakan Sarıeroğlu’nun Ziyapaşa Bulvarı’nda açtığı seçim bürosunu ziyaret eden Ünüvar, büyük çoğunluğu gençlerden oluşan partililere hitap etti.

Yıllardır tanıdığı Bakan Sarıeroğlu ile ilk kez 7 Haziran seçimleri öncesi birlikte Kastamonu’ya temayül yoklamasına gittiklerini ve burada Bakan Sarıeroğlu’nun çalışkanlığına şahit olduğunu belirten Ünüvar, “Ardından beraber 3 yılı aşkın milletvekilliği yaptık, orada samimiyetine şahit oldum. 15 Temmuz gecesinde, Meclis’te 100 küsur milletvekiliyle beraberdik. Bir kısmı erken geldi, geç gitti. Orada da cesaretine şahit oldum. Dolayısıyla çalışkanlık, samimiyet ve cesaret Adanalıların sevdiği çok önemli özelliklerdir. Zaten kendisi de Adana’nın kızı” dedi.

Bakan Sarıeroğlu’nun Adana için büyük bir şans olduğuna inandığını ifade eden Ünüvar, “Adana’ya hizmet etmek onurların en büyüğü. Ben 4 dönemdir milletvekili olarak görev yaptım. Şu anda aday değilim ama aday gibi çalışmanın keyfini yaşıyorum. Çünkü Adanalı hasbidir, Adanalı samimidir, Adanalı bu toprakların has evladıdır. İnşallah 24 Haziran’da da çok büyük bir oranla milletvekili sayımızı artıracağız. Cumhurbaşkanımızı ciddi bir oy oranıyla yeniden seçeceğiz. Ayrıca, parlamentoda da çoğunluğu elde edeceğiz” diye konuştu.

Seçim için önümüzde çok az bir süre kaldığının altını çizen Ünüvar, “Hiç uyumadan çalışsak yeridir. Çünkü rakipler çok fazla çamur atıyorlar, ayağımıza çelme atıyorlar. Ama asil milletimizin değerli kanaatlerinin ‘yeniden devam’ noktasında olacağına yürekten inanıyorum. Onun için bu büroları hep canlı tutmamız lazım. Çok çalışmamız, çalıştığımızı da göstermemiz lazım. Buradan geçen insanlara, büronun arı gibi çalışan AK Partililerle dolup taştığını göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Bu anlamda gençlere önemli görevler düştüğünü kaydeden Ünüvar, “AK Parti her alanda büyük işler yaptı ama gençler için önemli bir iş yaptı. Siyasette yükselmek için yaş kategorisini ortadan kaldırdı. Artık 18 yaşında bir kardeşimiz milletvekili olabiliyor. Başörtülü-başörtüsüz ayrımını ortadan kaldırdı. Artık hepimiz için yükseleceğimiz bir fırsat var. Yükselmek ve hem bayrağımızı hem toprağımızı yükseltmek hepimizin görevi. Onun için de ‘durmak yok yola devam’ diyoruz” ifadelerini kullandı.