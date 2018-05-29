Ünüvar: “Bu ülkeye borcumuz var”

O yüzden seçimi önemsemek lazım” dedi.

Seçim çalışmasının startını Ceyhan’dan veren Ünüvar, Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen ve Sağlık-Sen üyeleriyle bir araya geldi.

Ünüvar, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak’ın da hazır bulunduğu toplantıda, seçimin sadece sandığa oy atmaktan ibaret olmadığını ifade etti. Sandıktan çıkanın memleket için ufuk açıcı olduğu gibi ufuk karartıcı da olabildiğinin altını çizen Ünüvar, “Geçmişte yaşadığımız süreçlere baktığımız vakit; gerek darbe gerek kaos ve buhran dönemlerine, sandıktan çıkanın ne kadar önemli olduğunun da farkına varıyoruz. Kaldı ki 15 Temmuz’u 2 yıl önce hepimiz yaşadık. Sandıktan çıkan yönetici 15 Temmuz’da ‘Herkes evine dağılsın, herkes darbeyi kabullensin’ deseydi bir FETÖ’cü darbe olmuş olacaktı. Ama sandıktan çıkan kişi ‘Bütün herkesi meydanlara davet ediyorum. Ben de halkımla beraberim’ dediği için halk sokağa çıktı ve bu ülkenin belki de 50-60 yıllık dönemini kurtarmış oldu. O yüzden sandıktan çıkma son derece önemli. Sandıktan çıkan uyumlu, milletine, memleketine bağlı birisi ise millet huzur bulur, değilse huzur olmaz. Dolayısıyla olayı sadece ‘seçim, sandık’ deyip geçiştirmemek lazım. Seçimi önemsemek lazım” diye konuştu.

“Sahadayım, sahada olacağım”

AK Parti döneminin pek çok alanda devrim niteliğinde çalışmaların yapıldığı bir dönem olduğunu vurgulayan Necdet Ünüvar, şunları kaydetti:

“Peki hocam ‘Siz aday mısınız ki böyle konuşuyorsunuz?’ diye aklından geçirenler olabilir. Ben bu dönem aday değilim ama bu ülkeye borcumuz var. Bu ülkeye borcumuzu ödemek için çalışmamız lazım. Herkes milletvekili olmaz. Bir kısmı belediye başkanı, bir kısmı ilçe başkanı, bir kısmı müdür olur, bir kısmı da hiçbir şey olmaz normal vatandaş olur. Adana’da AK Parti yaklaşık 500 bin civarında oy alıyor. AK Parti’nin çıkardığı milletvekili sayısının 6 olduğunu düşünürsek 499 bin 994 kişi milletvekili değil. Ama onlar da çalışıyorlar. Niye? Çünkü bu ülkeye borcumuz var. Bu ülke bize dedelerimizden miras kaldı. Bizim de o zaman bu ülkeyi bir adım daha ileriye götürmemiz lazım. O sebeple ben sahadayım, sahada olacağım.”

“Bayrağı hep birlikte zirveye taşıyacağız”

Kendisinin AK Parti iktidarının bütün dönemlerinde bulunduğuna işaret eden Ünüvar, “5 yıl müsteşarlık yaptım, 11 yıldır da milletvekilliği yapıyorum. Demek ki 16 yıl kesintisiz hizmetteyiz. Demek ki bunu kesmemek, koşmak lazım. Daha ileriye götürmek lazım. Bunu bayrak yarışı olarak görmek lazım. Bayrağı en güzel şekilde bir sonraki kademeye devrederseniz o zaman başarılı olursunuz. Bunu yapamazsanız başarılı olamazsınız. Biz hep birlikte bu bayrağı zirveye taşıyacağız” dedi.

“Millet onlara fırsat vermeyecek”

Diğer cumhurbaşkanı adaylarının söylemlerine bakıldığında AK Parti’nin yaptıklarını yıkmak dışında ortaya koydukları bir şey bulunmadığını dile getiren Milletvekili Ünüvar, şöyle devam etti:

“’Kanal İstanbul’u durduracağım, şehir hastanelerini kapatacağım, yerli otomobil projesini durduracağım’ diyorlar. Bunlar yarın iktidar olsa ambulans helikopterleri, ambulans uçakları da durdururlar. Ama millet onlara o fırsatı vermeyecek inşallah. Ben ona yürekten inanıyorum. Çünkü millet biliyor ki; bizi dışarıdan gelen telefonlarla idare edecek kişi yönetemez. 24 Haziranı şov zanneden birisi ne diyor? ‘Bana telefon geldi’ diyor. Yurt dışından gelecek telefona kulağını dayamış bir kişi bu ülkeyi yönetemez. Bu ülkeyi yönetecek kişi, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletin sesine kulak verecek. Dışarıdan gelen telefonlara kulak vermeyecek.”

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Ceyhan’da yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında da incelemelerde bulundu.