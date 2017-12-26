Ünüvar çiftinden anlamlı ziyaret

Dr. Necdet Ünüvar ve eşi Sare Ünüvar ilgilendikleri nefroloji hastası Hayrünisa Aksu ve ailesini evinde ziyaret etti.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın eşi Sare Ünüvar ile 2015 yılında seçim çalışmalarında ziyaretler esnasında tanışan aile çocukları Hayrunisa’nın sağlık sorununu Sare Ünüvar’a iletmişti.

Sare Ünüvar, 7 Haziran seçimleri çalışmalarında aileyi tanıdığını belirterek, “Bana çocuk hakkında bilgi verdiler. Bende onlarla ilgileneceğini söyledim. Hemen de oradan sonra ilk adımı attık, Sağlık Bakanımızın eşini aradım. Hayrunisa ile çok yakından ilgilenmemiz gerektiğini söyledim. Durumunu adım adım takip ettim. Hayrunnisa’nın ürolojik bir problemi vardı ancak Hacettepe Üniversitesinde çözülebilecek bir problemdi. Hacettepe Üniversitesi’nden randevu aldık. Ben Adana’dayken aileyi Ankara’ya gönderdik. Danışmanımız Reyhan Armağan yakinen ilgilendi, ailenin kalacak yerlerine kadar ayarladı” dedi.

Sare Ünüvar, hastanede Hayrunisa ile yakından ilgilenildiğini ve ailenin birkaç defa daha tedavi için Hacettepe Üniversitesine geldiklerini ifade ederek, “Sağ olsunlar Sağlık Bakanımız Adana Valimiz her türlü ihtiyaçlarını karşıladı. Bugün gayet iyi durumdalar, aile çok memnun biz de bugün bir kahvelerini içip ziyaret etmek için evlerine uğradık. Hayrunnisa Aksu ve ailesi ziyaretimizden çok mutlu oldu, şuanda durumu da iyi. Tedavisinin devamını da Adana’da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde devam ettiriyoruz” diye konuştu.