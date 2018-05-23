Ünüvar: “Daha güçlü Türkiye için ilk günkü aşkla çalışmaya devam”

dönem milletvekili adaylarına gönülden başarılar dilediğini belirterek, “Daha büyük ve güçlü Türkiye için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ünüvar, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevinin ardından 2007’de seçildiği Adana milletvekilliği görevini 4 dönemdir kesintisiz sürdürdüğünü anımsatarak, “Allah bize bu ülkeye, bu şehre hizmet etmeyi nasip etti. Hem bürokraside hem siyasette Adana’mıza, Türkiye’mize layık olmak için bütün gücümüzle çalıştık” ifadelerini kullandı.

AK Parti’de makamların devredildiğini ancak görevlerin devredilmediğini her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Ünüvar, “AK Parti’de koltuk, makam, mevki siyaseti yoktur. Dava siyaseti vardır. Tek hedef daha büyük ve güçlü Türkiye’dir. Bizim görevimiz de bu doğrultuda ülkemize, milletimize hizmet etmektir. 24 Haziran’da bayrağı devralacak 27. dönem milletvekili arkadaşlarımız bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum. Bizler, 11 yıldır yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte, ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

24 Haziran sonrası Türkiye’nin yeni bir döneme “merhaba” diyeceğini vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

“Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyadaki mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ı Allah’ın izniyle yeniden seçeceğiz. AK Parti’nin de parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edileceği yeni dönem, Türkiye’nin atılım dönemi olacaktır. Ülkemiz, ‘İrade, erdem ve cesaret’ diyen Cumhurbaşkanımız ile yeni hedeflere emin adımlarla yürümeye devam edecektir.”