Ünüvar: “Daha hedeflerimizin başındayız”

Seçimi milletimizin kendisiyle ittifak yapan kazanacak” dedi.

Seçim çalışmalarını Karaisalı ve Karataş ilçelerinde sürdüren Ünüvar, önümüzdeki hafta sonu yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihi öneme sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin 16 yıldır Türkiye’de çok önemli işler başardığının altını çizen Ünüvar, “Daha henüz hedeflerimizin başındayız. Türkiye için çok büyük hedeflerimiz var. 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bu hedefler şu an belki insan ömrü için çok uzun bir süre gibi geliyor olabilir. ‘2053’ü kim görecek, 2071’i kim görecek?’ diyenler çıkabilir. Çocuklarımız görecek, torunlarımız görecek. Onlar için çalışmamız lazım” diye konuştu.

AK Parti kadrolarının en önemli özelliklerinin samimiyet, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Bu üç özellik olunca her iş kolay olur” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin adaylarının eline mikrofonu alınca bol keseden attığını kaydeden Ünüvar, şöyle devam etti:

“Ucu bucağı olmayan vaatlerde bulunmak siyaset değildir. Bir defa siyasetçi yaptığı açıklamanın altını dolduracak, söz verdiği zaman onu yerine getirecek. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar ne söz vermişse o sözün peşinde koşmuştur. Hamdolsun biz de onun ekibi olarak öyleyiz. Siyaset öyle sadece konuşmaktan ibaret değildir. Milletimiz yapılanları görüyor. Önceki gün 100 bin Adanalı Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Yol kenarında binlerce Adanalı sevgi gösterilerinde bulundu. Bütün bunlar kolay olmuyor. Samimiyetle, gayretle, vatandaş için çalışmakla oluyor. AK Parti demek millet için yolarla düşmek demektir. Millet için gayret göstermektir. İnşallah hizmetler devam edecek. Milletimiz çalışanla çalışmayanı ayırt edecek, çalışanın peşine düşecektir; maceracılara prim vermeyecektir.”

Karşı ittifakın bir görünen bir de görünmeyen yüzü olduğunu dile getiren Ünüvar,“ Milletimiz kendisiyle ittifak yapanın Cumhur İttifakı olduğunun farkında. Hiçbir problem yok inşallah. Cumhurbaşkanımız için birinci turda işlem tamam. AK Parti de yine 300’ün çok üzerinde bir milletvekili sayısıyla seçimden çıkacaktır” dedi.