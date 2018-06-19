Ünüvar: “Halkımızın kararı yine AK Parti ve Erdoğan’dan yana”

Dr. Necdet Ünüvar, Türk halkının bu seçimde de AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devamı yönünde karar alacağından endişeleri olmadığını söyledi.

Sarıçam Ziraat Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Ali Mehmet Sarsal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ünüvar, Sarıçam’ın, pek çok güzelliği ve özelliği ile Adana’nın potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olduğunu ifade etti. İlçenin en büyük potansiyelinin de tarım ve hayvancılık olduğunu kaydeden Ünüvar, “Tarım Türkiye için zaten çok önemli ama Adana için çok daha önemli. Çünkü Adana bir tarım merkezi. Kabul etmek lazım ki bugün Türkiye’nin ihracatında tarımın çok önemli rolü var. Sebze ve meyvede, özellikle narenciyede bölgemiz çok önemli bir noktada. Daha da iyi noktaya gelecek” dedi.

AK Parti döneminde tarımın önemli bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Ünüvar, “Bugün tarımsal üretimde Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 6 içerisindeyiz. Pek çok alanda inşallah daha da büyük hedeflerimiz var. AK Parti’nin hizmetleri devam ediyor, devam da edecek” ifadelerini kullandı.

Sarıçam’a ilçe tarım müdürlüğü binası kazandırılmasıyla ilgili Ziraat Odasının özel gayretleri olduğuna işaret eden Ünüvar, şöyle devam etti:

“Bu konuda bizler de gayret sarf ettik ve bugün belli bir noktaya geldi. İnşallah o da tamamlanacak. Bir konuda başarılı olabilmek için iki şey çok önemli, bir karar alacaksın, iki takip edeceksin. Karar alıp, takip etmezsen işler ilerlemez. Karar alamazsan işler başlamaz. İşler hem başlayacak hem bitecek. İnşallah önümüzde bir seçim var. Bu önemli seçimde de halkımızın AK Parti’nin devamı yönünde ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın devamı yönünde karar alacağından hiçbir endişemiz yok. Halkımız kararı aldıktan sonra inşallah AK Parti olarak, hükümet olarak bizler de bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Sarıçam’da üretilen ürünlerin dünyanın en ileri ülkelerinin sofralarında olması gerektiğini dile getiren Ünüvar, “Asıl önemli olan bu. Ürettiğimiz ürünün tabii ki en kalitelisini, en sağlıklısını tüketeceğiz ama yurt dışına gönderdiğimiz zaman döviz oluyor. Buradaki çiftçimiz kazanıyor, devletimiz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor. Dolayısıyla ürünlerin hem kalitesini hem rekoltesini artırmak, onları ihraç etmek durumundayız. İnşallah Sarıçam Ziraat Odasının bu çerçevede çok önemli bir fonksiyon icra edeceğini de düşünüyorum” dedi.