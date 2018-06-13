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13 Haziran 2018 10:15

Ünüvar: "Hastanesi olmayan ilçemiz kalmadı"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, açılışı gerçekleştirilen Aladağ Devlet Hastanesi ile birlikte Adana’da hastanesi olmayan ilçe kalmadığını belirtti.

Ünüvar:

13 Haziran 2018 10:15


Ünüvar, yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde Adana ve Türkiye genelinde sağlık alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı. Sağlığın AK Parti için her zaman en vazgeçilmez alan olduğunu kaydeden Ünüvar, “AK Parti hayalleri gerçekleştiren bir partidir. 15 yataklı Aladağ Devlet Hastanesi ile bir hayal daha gerçek oldu. Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun” dedi.


8 milyon 236 bin liraya mal olan hastanenin, ilçe halkının sağlık sorunlarına yüzde 90 oranında cevap vereceğini dile getiren Ünüvar, şöyle devam etti:


"Bu hastanemizi bir hayırseverimiz yapacaktı. Yaşanan bazı durumlardan dolayı maalesef yapamadı. Daha sonra, 2015’te Sağlık Bakanlığımızın uhdesine aldık projeyi. 2016 yılında da tekrar ihale yapıldı, 25 Kasım 2016’da inşaat yeniden başladı ve bugün çok şükür hizmete açıldı. Aladağ’a çok yakışan, son derece modern bir hastane oldu."


Aladağ Devlet Hastanesi ile Adana’da hastanesi olmayan ilçe kalmadığının altını çizen Milletvekili Ünüvar, “Adana’da nüfusu 5 binin altında 3 ilçemiz var; Aladağ, Feke ve Saimbeyli. Bu 3 ilçemizde de entegre devlet hastaneleri kurmayı planlamıştık. İlk Feke’yi, sonra Saimbeyli’yi bitirdik, şimdi de Aladağ Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Hepsi bir birinden güzel. Tüm Aladağlı hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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