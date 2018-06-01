Ünüvar: “Hizmetler ortada, maceraya gerek yok”

Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi bir dünya markası yapmak için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Milletimiz, 24 Haziran’da da tercihini laf üretenden yana değil, hizmet üretenden yana kullanacaktır” dedi.

Ceyhan’da mahalle toplantıları, ev ve fabrika ziyaretleri ile 24 Haziran seçiminin önemini anlatan Ünüvar, daha güçlü bir Türkiye için daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek gerektiğini ifade etti. Sadece siyasette değil, hayatın her alanında bu durumun geçerli olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Cumhurbaşkanımız sürekli dolaşan, milleti için ter döken bir lider. Ülkemizin bir dünya markası olması için çok çalışıyor, gayret ediyor. Ülkemizin değerlerini öne çıkarmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”

24 Haziran’da oy verirken adayların geçmişine bakmak gerektiğini dile getiren Ünüvar, şunları kaydetti:

“Adaylar neler yapmışlar, neleri başarmışlar, bundan sonra neleri başarabilirler. Bunu değerlendirerek oy vermek lazım. Ünlü Adana Valisi Ziya Paşa’nın çok güzel bir sözü var; ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ diye. Adayların geçmişine baktığınız zaman birisi milletvekilliği, grup başkan vekilliği yapmış ve sadece laf üretmiş. Diğerine bakıyorsunuz meclis başkan vekilliği, belirli bir dönem bakanlık yapmış o da çoğunlukla laf üretmiş. Diğerlerinin zaten esamesi okunmaz. Cumhurbaşkanımıza baktığımız zaman Allah için laf mı üretmiş, iş mi üretmiş. İstanbul Belediye Başkanlığını kazandığı zaman çöplerin toplanmadığı, evlerde suların akmadığı, trafiğin keşmekeş olduğu bir İstanbul vardı. Sadece 3,5 yıl başkanlık yaptı. Bir anda İstanbul suya kavuştu, çöp dağları ortadan kalktı. Sonra AK Parti’yi kurdu, iktidara geldi ve iktidarın hemen ilk yıllarından itibaren ülkede büyük bir değişim oldu. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve başka pek çok alanda çok önemli işler yaptı.”

“Maceraya gerek yok”

Eline mikrofonu alan adayların bol keseden vaatlerde bulunduğunun altını çizen Ünüvar, “Bekara karı boşamak kolaydır. ‘Mazotu şuna indireceğim, işçiye şunu vereceğim, memura bunu vereceğim.’ Kaynak ne? Kaynak yok. Ortada kaynakla ilgili kafa yorma da yok. Sahaya çıktığında, eline mikrofonu aldığında ‘ben şunu yapacağım, bunu yapacağım’ demeyle işlerin olacağını düşünen adaylar grubu var. Adaylardan sadece birisinin geçmişi başarı hikayesiyle dolu, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hep milleti için yaşamış, milleti için gözyaşı dökmüş bir lider var. Bana ‘Cumhurbaşkanımızın en önemli özellikleri ne?’ derseniz. Üç önemli özelliğini sayabilirim. Birincisi cesur, ikincisi kararlı, üçüncüsü merhametli. Merhamet çok önemli bir kavramdır. Düşenin elinden tutmak çok önemli bir özelliktir. Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar yaptıkları hizmetler ortada. O yüzden maceraya kapılmaya gerek yok” şeklinde konuştu.

“Güçlü cumhurbaşkanı, güçlü meclis”

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu Erdoğan’a verelim, parlamentoda istediğimiz partiye verelim” düşüncesinin de büyük bir yanlış olduğunu vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

“Güçlü bir yönetim için güçlü bir meclise ihtiyaç var. Yeni sistemde artık hem cumhurbaşkanı hem meclis güçlü olacak. Hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde oyumuzu pusulanın üçüncü sırasındaki Erdoğan’a vereceğiz hem de AK Parti’ye vereceğiz. Çünkü AK Parti geçmişi sağlam, geleceği de umutlu bir parti. Diğer adayların ise geçmişinde bu kadar parlak bir görüntü yok, geleceği de muğlak. Geçmişte bir idare etme, herhangi bir işi yönetme tecrübesi yok, bol keseden atıyor. İş yapmak mikrofonu eline alıp konuşmaya benzemez. O yüzden sandık başına giderken bu ülkenin nereden nereye geldiğini ve bundan sonra nereye gideceğini lütfen unutmayın. Adaylar bugüne kadar ne yapmışlar, neler yapabilirler? Bütün adayları böyle değerlendirin.”