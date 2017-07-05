TBMM 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanı Necdet Ünüvar, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun davetlisi olarak gittiği Lefkoşa’da, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele deneyimini anlattı.

Komisyon üyelerinin daha önce Ankara’yı ziyareti sırasında alınan kararlar çerçevesinde gerçekleşen toplantıya; Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli çalışmalar yürüten AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Dr. Sertaç Polat, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Bilici ile KKTC’den Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyeleri, ilgili bakanlıkların müsteşar ve müdürleri katıldı.

Necdet Ünüvar, Sayıştay Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, uyuşturucu ile mücadele konusunun sadece Türkiye ve KKTC için değil, tüm dünya için çok önemli bir mesele olduğuna dikkat çekti. Ünüvar, herkes için, özellikle genç nesiller için uyuşturucuyla mücadele konusunda acil adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele konusunda attığı adımlara ve son yıllarda yapılan çalışmalara değinen Milletvekili Ünüvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere, ilgili bakanlıkların konuya olan duyarlılığının elde edilen başarının önemli etkenlerinden olduğunu belirtti.

Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalarının dünyaya model olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu çalışmaları örnek aldığını ifade eden Ünüvar, en büyük arzularının KKTC’nin de Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanması olduğunu kaydetti.

“Bağımlılık çok boyutlu bir problem”

Uyuşturucu konusunda problemlerin her yerde birbirine benzediğine dikkat çeken Ünüvar, “Yapmamız gereken şeyler, atılacak adımlar birbirine benziyor. Özellikle Türkiye’nin deneyimlerinin burada anlatılması çok önemli. Bağımlılıkla ilgili pek çok felsefi yorum yapılabilir. Pek çok farklı rakam, veri, farklı yönler konuşulabilir. Bağımlılık dediğimiz zaman tek bir kelime ama çok boyutlu bir problem. O kadar çok boyutu var ki bunları saatlerce anlatabiliriz” diye konuştu.

“Uyuşturucu sadece adli ve kriminal bir mesele olmaktan çıktı”

Uyuşturucunun yakın zamana kadar sadece adli ve kriminal bir mesele olarak görüldüğünün altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:

“Türkiye’de de böyleydi. Sadece adli ve kriminal bir mesele olarak görülüyordu. Uyuşturucu sınırdan girer, insanlar alır, suç işler, cezaevine yatar ya da tedavi için hastaneye yatar. Sonra bunlar serseri takımıdır, at bir köşeye. Anne ve babası ‘ölse de kurtulsak’ der. Böyle algılanan bir meseleydi. Ama uyuşturucu böyle bir mesele değil. Uyuşturucu toplumsal yönü olan, sosyal boyutları çok ön planda, insanların ya tedavi ya da ıslah olarak topluma kazandırılabileceği insanların içine düştüğü bir girdap. İşte o girdaptan kurtarılarak insanları bir şeylere entegre etmek devletin görevi. Sadece devletin görevi mi? Hayır. Toplumun da mutlaka buna entegre şekilde yaklaşması gerekiyor.”

Türkiye’nin artık uyuşturucu ile mücadeleyi sadece adliye ve polisiye tedbirlerin ötesinde görüp, olayı sosyal bir olgu olarak karşıladığını ifade eden AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, “Bu mücadelede devlet ana aktör olmalı. Türkiye için de KKTC için de Amerika için de bu böyle. Devlet ana aktör olacak. Ama devlet yegane aktör olmayacak. Devlete STK’lar, farklı sosyal gruplar, aileler, toplum, bireyin kendisi mutlaka destek olacak. Bunlar olmadan uyuşturucu ile mücadele yürütülemez” dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede devletin görevlerine de dikkat çeken Ünüvar, bu görevleri; bireyin uyuşturucuyla buluşmasını engellemek, uyuşturucu bağımlısı olmuş bireyleri bağımlılıktan kurtarmak ve ıslah olmuş bireyleri topluma entegre etmek olarak sıraladı.

“İşbirliğini daha ileriye taşıyacağız”

KKTC Başbakanlık Uyuşturtucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da toplantının uyuşturucu ile mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki işbirliğini daha ileri noktaya taşımak ve soruna çözüm üretebilmek amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Uyuşturucu ile mücadele konusunda Türkiye’nin dünya çapında bir model olduğuna işaret eden Karaokçu, komisyonun ülkede yaklaşık 2.5 yıldır yürüttüğü bir takım çalışmalar olduğunu, bu çalışmalarda Necdet Ünüvar ve ekibinin kendilerine çok katkı sağladığını söyledi.

Ortak eylem planı oluşturulacak

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıda; Türkiye’deki uyuşturucu ile mücadele teknik kurulundan bir teknik ekibin Kıbrıs’a giderek, mutfak çalışması yapması kararlaştırıldı. Bu çalışmaya göre ortaklaşa kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantı sonrası beraberindeki heyetle birlikte KKTC Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ve Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret eden Prof. Dr. Necdet Ünüvar, buradan Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne geçti. Hastane bünyesindeki AMATEM’i ziyaret eden Ünüvar ve beraberindekiler, sağlık çalışanları ve hastalarla sohbet etti.