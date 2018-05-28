Ünüvar: "Millet için çalışmaya devam"

Dr. Necdet Ünüvar, 4 dönemdir Adana’yı Meclis’te en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirterek, “AK Parti’de makamlar devredilir ama görev devredilmez. Görevimiz bu ülke için, bu millet için, bu ümmet için çalışmak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da katılımıyla AK Parti Adana İl Başkanlığında gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan Ünüvar, katıldığı ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmalarda ifade ettiği “AK Parti’de makamlar devredilir, görev devredilmez” sözünü tekrar hatırlatmak istediğini belirtti.

“İlçe başkanı olursunuz, milletvekili olursunuz, ertesi gün sade vatandaş olursunuz” diyen Ünüvar, “Bu makamları devredebilirsiniz ama görevi devredemezsiniz. Görevimiz ne? Görevimiz çalışmak. Bu ülke için, bu millet için, bu ümmet için çalışmak” ifadelerini kullandı.

16 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyduğunun altını çizen Ünüvar, “5 yıl müsteşarlık yaptım. Sağlıkta devrim yaptık. 4 dönemdir de siz değerli teşkilat mensuplarımızın tensipleri, halkımızın mukaddes oylarıyla Adana’yı temsil ettik. Adana’yı hem Adana’da hem Türkiye’de hem dünyada en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Bundan sonra da temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü sadece vitrinde olanlar değil asıl mutfakta olanlar çalışırsa bu ülke ileri gider. Yani mutfaktaki çalışma iyi olursa vitrin de ileriye gider. İnşallah bundan sonra biz yine çalışacağız, gayret edeceğiz. Çünkü vakit bir olma vakti, vakit kararlı olma vakti. Biz vedalaşmıyoruz, buradayız. Milletin içinde, milletimizle beraber, millet için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ile bundan sonra da birlikte yol yürüyeceğiz” diye konuştu.

Aday listesinin çok değerli isimlerden oluştuğunu ifade eden Ünüvar, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız, ‘Adana için daha çok çalışma vakti’ diye Adanalı Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’nu buraya gönderdi. Çok güzel bir aday listemiz var. Milletvekili arkadaşlarımızdan ikisi devam ediyor. Daha sonraki arkadaşlarımızın da hemen hemen hepsi teşkilatımızın içerisinde bulunmuş kardeşlerimiz. Onun için hiçbir gücenmemiz, darılmamız yok. Benim kendi aday olduğum seçimlerdeki gibi yoğun bir şekilde çalışacağımı ve asla hiçbir şekilde geri adım atmayacağımı kamuoyu görecek. Çünkü biz inanıyoruz ki; biz ülke için çalıştıkça, gayret ettikçe bu ülke daha ileriye gidecek. Ben 24 Haziran seçimlerinin şimdiden memleketimiz ve Adana’mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızı çok büyük bir oy oranıyla seçip, güçlü bir hükümet ve güçlü bir Meclis’le AK Parti’yi tekrar iktidara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.”