Ünüvar: "Milletimiz istikrarı sevdi, artık bırakmaz"

Yüreğir Ziraat Odasında Oda Başkanı Mehmet Akın Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çiftçilerle bir araya gelen Ünüvar, ziraat odalarının Türkiye’nin bugünlere gelmesinde çok önemli rolü bulunduğunu ifade etti.

Adana’nın hem üretimi hem potansiyeli hem de dünya gıda sektörüne olan katkısı sebebiyle çok önemli bir il olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Ben Adana’nın tarımsal başkent olduğuna inanan birisiyim” diye konuştu.

“Tarımı önemsiyoruz”

AK Parti iktidarı tarafından Adana tarımına yapılan yatırımlara dikkat çeken Ünüvar, şunları kaydetti:

“Son 15 yılda 706 bin dekar tarım arazisi sulamaya açılmış. Bu çok büyük bir rakam. Bununla Adana çiftçisi yaklaşık 500 milyon TL gelir elde etmiş. Tarımsal destekler 15 yılda 8,2 kat artmış, hayvancılık desteği 35 kat artmış. Toplam 258 milyon TL’lik bir hayvancılık desteği olmuş. Kırsal kalkınma desteği 57 milyon TL olmuş. 116 tane tarımsal sanayi tesisi açılmış ve 1020 kişiye istihdam imkanı sağlanmış. Ayrıca, 181 tane damlama ve yağmurlama sistemi kurulmuş. Bu çok önemli bir şey. Siz damlama sistemini kurduğunuz zaman hem verimi artırıyorsunuz hem daha az maliyetle üretiyorsunuz hem de su kaybını önlüyorsunuz. Ben bundan çok memnun oldum. 391 genç girişimciye 12 milyon TL hibe desteği verilmiş. Bütün bunların yanında tarım sigortası konusu hep gündemde. Yüzde 50’sini devlet ödüyor; 120 milyon TL’lik poliçe desteği, 102 milyon TL’lik hasar tazminatı ödenmiş. Bunlar aslında şunu gösteriyor. Biz tarımı önemsiyoruz.”

Dünyaya bakıldığında gıda, bilişim, ilaç ve silah sektörlerinin öne çıktığının görüldüğünü aktaran Ünüvar, “Bunlar bütün ülkelerin önemsediği konular. Türkiye bir tarım ülkesi, Adana da o potansiyelin başkenti konumunda. O yüzden bizim verimliliği sürekli artırmamız lazım. Ben Yüreğir Ziraat Odasının verimliliği artırma noktasında önemli çalışmalar yaptığını görüyorum” diye konuştu.

“Türk halkı yine istikrara oy verecek”

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 24 Haziran’da yapılacak seçime bir aydan kısa süre kaldığını dile getirerek, “Sahaya çıktık, çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben bu dönem aday değilim ama Adana benim memleketim, Türkiye ülkem. Hem Adana hem de Türkiye’yi daha ileriye götürmemiz lazım. Türk halkı 16 yılda istikrarın tadını aldı, istikrarın önemini kavradı. Çünkü az önce sıraladığım hizmetler hem istikrar sayesinde yapılıyor. İnşallah ben halkımızın 24 Haziran’da yine istikrara oy vereceğini ve istikrarın devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ünüvar, Yüreğir Ziraat Odası ziyaretinin ardından farklı semtlerde gerçekleştirilen açık hava toplantılarında Yüreğirlilerle bir araya geldi.