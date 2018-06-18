Memur-Sen Adana İl Temsilciliğinin geleneksel bayramlaşma programına katılan Ünüvar, Memur-Sen’in, Türkiye’nin her türlü demokratik kazanımında AK Parti hükümetlerinin yanında yer aldığını belirtti.

Yakın bir tarihe kadar insanlar başörtülü şekilde okula gidemezken; memurluk, milletvekilliği yapamazken, şu anda başörtülü başörtüsüz ayrımı olmadan herkesin hem inancını yaşayabildiğini hem de ülkesine hizmet edebildiğini ifade eden Ünüvar, “Bu dünyanın sonu değil, ülkenin gelişmesine de mani değil. Tam tersi 20 yıl öncesine baktığınız zaman Türkiye’nin çok daha gelişmiş ve kalkınmış olduğunu görüyoruz. Kaldı ki insanların özgür iradesiyle okuması, yaşaması, hayatını devam ettirmesi en temel ihtiyaçlardan birisidir. Memur-Sen de hep bunu savundu, hep bunun gayreti içerisinde oldu” dedi.

Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğinin altını çizen Ünüvar, “24 Haziran’da çok önemli bir seçim var. Seçime giderken baktığınız zaman bazı olaylar size olayın gerçek yüzüne vakıf olmanızı sağlıyor. Geçmişte ‘terör örgütü’ dediğimiz zaman aklımıza sadece PKK geliyordu. Bugün baktığımız zaman devletin içerisine sızmış, hem de kanlı bir darbe yapabilecek kadar hainleşebilecek bir FETÖ terör örgütünün de olabildiğini görüyoruz. İçeride PKK’nın etkin olmasını tam olarak sağlayamayan emperyalist güçler, PYD/YPG gibi terör unsurlarına hem lojistik hem beşeri sermaye anlamında katkı sağlayarak Türkiye’yi zayıflatmaya çalıştılar. Ekonomik, sosyal, toplumsal olaylarla Türkiye demokratik kazanımlarından geriye düşsün ve belirlediği 2023 hedeflerine ulaşamasın diye ellerinden gelen gayreti gösterdiler, bundan sonra da gösterecekler” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’ı basit bir seçim gibi değil tercih olarak gördüğünü dile getiren Milletvekili Ünüvar, “Milletimiz, ülkeyi IMF’ye mahkum edenlerle IMF’den kurtaranlar arasında bir tercih yapacak. Çünkü bu seçim, Türkiye’yi IMF’ye borçlu hale getirenlerle IMF’ye borç verebilecek konuma getirenler arasında bir tercih noktası. Geçmişte başörtüsünden dolayı diyalize gidemeyen ablalarımız, annelerimiz vardı. Bu engeli koyanlarla bugün diyaliz hizmeti gerektiği zaman hastanın köyüne arabayı gönderip, diyalizi yaptırıp, yine arabayla köyüne bırakanlar arasında bir tercih noktası. Kaos isteyenlerle sağlam irade arasında bir tercih noktası. Dolayısıyla 24 Haziran, bu anlamda gerçekten çok önemli bir tercih. Ben milletimizin tercihinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milleti hep daha güzele, daha iyiye, daha mutlu yarınlara taşıyacak kadrolardan yana kullanacağını biliyorum” diye konuştu.

AK Parti’nin bugüne kadar yaptığı her işte samimi davrandığını kaydeden Ünüvar, şöyle devam etti:

“Biz sandığa ne girmişse sandıktan o çıksın istiyoruz. Hak etmediğimiz hiçbir kazanımın peşinde değiliz. Biz o yüzden emeğimiz ve yüreğimizle çalışıyoruz. Geleceğe bir iz bırakmamız lazım. İz bırakmak için de hepimizin çok güçlü bir şekilde çalışması gerekiyor. O sebeple 24 Haziran tercihinde milletimizin bugüne kadar olduğu gibi yine doğruyu seçeceğine yüzde 100 inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar hep milletimizi, devletimizi daha güçlü kılmak için çalıştı, gayret etti. Önümüzdeki bir haftalık süreçte, kafasında soru işareti olanları aydınlatmak hepimizin görevi. Çünkü bu seçimle sadece AK Parti’yi kazandırmış olmuyoruz, bu seçimle milletimizi, Türkiye’mizi de kazandırmış oluyoruz.”

Ünüvar, “Cumhurbaşkanımız 19 Haziran Salı günü saat 17’de İstasyon Meydanında Adanalılarla buluşacak. Hemşehrilerimizi ellerinde bayraklarıyla İstasyon Meydanına bekliyoruz” ifadeleri ile Adana mitingine herkesi davet etti.