Seçim çalışmalarını Pozantı ilçesinde sürdüren Ünüvar, çarşı-pazar gezip vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi için destek istedi.

Program öncesi ilçe başkanlığında teşkilat mensuplarına seslenen Ünüvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında tüm adayların, politikalarını yıkmak üzerine kurduğunu belirtti. Muhalefetin adaylarından hiçbirinin projesi bulunmadığını ifade eden Ünüvar, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni satmak, köprüyü yıkmak, havalimanı inşaatını, Kanal İstanbul Projesi’ni, hızlı treni durdurmak, şehir hastanelerini kapatmaktan bahsediyorlar. Bunlar inanılmaz şeyler. Adaylardan birisi ‘Hızlı tren göçü hızlandırıyor’ diyor. Hızlı tren ulaşımı, erişimi hızlandırıyor. Hızlı trenle insanların geleceğini düşünmüyor, sadece gideceğini düşünüyor. Muhalefetin zihni maalesef tersten çalışıyor, olumsuzluk üzerine çalışıyor” diye konuştu.

Bunun AK Parti için aslında büyük avantaj olduğunun altını çizen Milletvekili Ünüvar, “Biz kendimizi anlatmak için çok çabalıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini, merhametini, çalışkanlığını, vatandaşın daha iyi hizmet alabilmesi için kendisini adeta paralamasını anlatmaya çalışıyorduk. Ancak, diğer adayların söylemlerine bakınca bunu şimdi daha iyi anlatabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Adaylardan birinin kendisini hala partisinin meclis grup başkan vekili, diğerinin ise meclis başkan vekili sandığını kaydeden Ünüvar, şöyle devam etti:

“Kürsüden herkese sataşıp, ayar vermeye kalkıyorlar. Ancak milletimiz, kendisine ayar verilmesini değil, değer verilmesini istiyor. Kendisini yönetenlerden daha çok yatırım, daha iyi sağlık, daha iyi ulaşım, daha iyi konut, daha medeni bir ortam bekliyor. Yaşam standardının yükseltilmesini istiyor. Ama birisi ayar veriyor, öteki polemik yapıyor, bir tanesi uçuk kaçık şeyler söylüyor. Dolayısıyla baktığımız zaman milletimiz, ‘Recep Tayyip Erdoğan millet için çalıştı, yine millet için çalışacak’ diye düşünüyor. Onun için endişeye mahal yok, ama sahada da çalışmamız lazım. Özellikle yeni dönemde sistemin parlamento ayağını çok güçlü kılmamız lazım. Cumhurbaşkanımız inşallah 2014’teki oyundan daha yüksek oyla tekrar seçilir, buna inanıyoruz. Sahadaki tabloyu da görüyoruz. Parlamento aritmetiğinde de inşallah çok güçlü bir AK Parti grubu olacak. Bütün amacımız bu. Bu yüzden yoğun bir şekilde çalışmamız lazım.”