Ünüvar: “Milletimiz yıkım ittifakına geçit vermeyecek”

Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Ünüvar, Türkiye’nin, içeride ve dışarıda ülkemizi zayıflatma hesabı yapanların olduğu bir dönemde, çok önemli bir seçime gittiğini ifade etti. Ünüvar, “AK Parti olarak bugüne kadar elimizden geldiğince ülkemizi güçlendirmeye, bayrağımızı daha yukarılara çıkarmaya, milletimizi daha mutlu ve huzurlu yapmaya gayret ettik, 16 yıldır hep böyle çalıştık. İnşallah bundan sonra da hep böyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

16 yıldır AK Parti kadroları içerisinde olduğunu; 5 yıl müsteşarlık, 11 yılı aşkın süre de milletvekili olarak millete hizmet etmeye çalıştığını anımsatan Milletvekili Ünüvar, Dünyada en önemli şey itibardır. İnsan iki şeyi kaybederse onlar geri gelmez; biri sağlık, diğeri itibar. Allah bizi ne sağlığımızı ne itibarımızı kaybedenlerden etmesin. Çok şükür ki sizleri temsil etmeye çalışan, her problemiyle elinden geldiğince ilgilenen kardeşiniz olarak, buralara gönül rahatlığıyla geliyorum. Bundan sonra da normal bir vatandaş olarak ‘ben geliyorum’ dediğim zaman kapıların açılacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.

“Yalan söylemedik, aldatmadık”

Bugüne kadar vatandaşa yalan söylemediklerini, aldatmadıklarını kaydeden Ünüvar, “Bizlere bir şey söylendiğinde, o iş olmayacaksa ‘bu iş olmaz’ demeyi de kendimiz için erdemli bir iş olarak gördük. Çünkü bizim liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan millet için samimiyetle çalışan, gayretli, kararlı, cesur, milletimizi hiç aldatmayan, milletimizi hiç yanıltmayan bir lider oldu. Yapamayacağı şeyleri de açık yüreklilikle söyledi. Bunu zaman zaman da muhalefet kendince eleştirmeye çalıştı. Milletimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı o özelliğinden dolayı çok sevdi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak asla yalan söyleyemeyiz, aldatamayız. Çünkü yalanın ömrü yatsıya kadardır” şeklinde konuştu.

“Başaramayacaklarını kendileri de biliyor”

Necdet Ünüvar, muhalefet adaylarının seçim meydanlarında bol keseden attığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Onlar zaten çok fazla bir başarı elde edemeyeceklerini biliyorlar. Bizim hedefimiz yüzde 50 artı 1’i elde etmek. Ama yüzde 50 artı 1’i de sadece Cumhurbaşkanlığını, iktidarı kazanmak adına da istemiyoruz. Biz o yüzde 50 artı 1’i alırsak, bugüne kadar memleketimiz için sağlıkta, tarımda, sanayide, ticarette, pek çok alanda yaptığımız işleri daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz. Milletimiz de buna inandığı için bütün seçimlerden çok büyük başarıyla çıkmamızı sağlıyor. İnanıyorum ki 24 Haziran’da da böyle olacak.”

“Milletimiz kararını verdi”

Muhalefet adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçmek gibi bir hedeflerinin olmadığını belirten Ünüvar, “Mesela Muharrem İnce’nin hedefi ne olabilir. Yüzde 50 artı 1 mi? Hayır. Onlar yüzde 50 artı 1’i rüyalarında bile göremeyeceklerini biliyorlar. Onların hedefi CHP’nin oyu artı 1 almak. CHP yüzde 24 oy almışsa, ondan yüzde 1 fazla oy alıp, ‘Ben Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy aldım’ demek. Meral Akşener’in hedefi ne? Onun hedefi de Muharrem İnce’den daha fazla oy almak. Yani hiçbirisi Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha fazla oy alacağını ne düşünüyor ne de hayal ediyor. Onun için milletimiz, 24 Haziran için kararını verdi. Kaldı ki milletimiz irfan sahibidir. Milletimiz ariftir. Milletimiz kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Çünkü milletimiz, AK Parti döneminde Türkiye’nin neler kazandığını, nereden nerelere nasıl geldiğini çok iyi biliyor. AK Parti tekrar iktidar olursa daha büyük hedeflere nasıl ulaşacağını biliyor. Yakmakla, yıkmakla, başlayan şeyleri bıraktırmakla insanların huzur ve mutluluk kazanmayacağını biliyor. O halde yıkım ekibine Türkiye geçit vermeyecek. İnşallah yıkım ittifakı asla başarılı olamayacak. Çünkü bu millet, dişinden tırnağından artırdıklarıyla yaptırdığı şeyleri asla maceraya atmaz. Milletimiz macerayı sevmez. Çünkü milletimiz her zaman sağduyuludur, akıl sahibidir, fikir sahibidir” dedi.

“Sadece kaptan değil, mürettebat da önemli”

AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinden de büyük bir başarıyla çıkacağına inandığının altını çizen Ünüvar, şunları kaydetti:

“İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrardan büyük bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ama yetmez. Biz sadece kaptanı değil, aynı zamanda mürettebatı da uygun bir şekilde seçmemiz lazım. Mürettebat ne? AK Parti milletvekili kadroları. İnşallah o kadroları da büyük bir ekseriyetle tekrardan iktidara getireceğiz. Geçtiğimiz 1 Kasım’da Adana’dan 6 milletvekili çıkarmıştık. Bu seçimde bunu daha ileriye götürmemiz, çıtayı daha da yükseltmemiz lazım. İnşallah çok çalışıp, gayret ederek bunu başaracağız.”