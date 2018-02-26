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26 Şubat 2018 11:53

Ünüvar: "Milli ittifaka ‘kirli’ diyenler aynaya baksın"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünavar, AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifakın şeffaflığa ve berraklığa dayanan milli bir ittifak olduğunu belirterek, “Kirli ittifakın üreticisi CHP’nin kendisidir.

Ünüvar:

26 Şubat 2018 11:53

‘Kirli ittifak’ diyenler, aynaya baktıklarında kendilerini çok daha net bir şekilde göreceklerdir” dedi.


Geçtiğimiz hafta, AK Parti ve MHP tarafından ittifak yapılabilmesini öngören 26 maddelik bir kanun teklifi verildiğini anımsatan Ünüvar, “CHP, hemen ittifakla ilgili bir takım tezvirat kampanyalarına başladı. Ama milletimizin karafasını karıştırabilme konusunda çok da başarılı olduklarını söyleyemeyiz” diye konuştu.


Kurulan ittifakın milli bir ittifak olduğunu vurgulayan Milletvekili Ünüvar, “Eskiden ‘biz şehrimizden 6-7 milletvekilini çıkaralım, 3-5 bin oy eksik olsa ne fazla olsa ne’ diye düşünülebilirdi. Ama yeni dönem artık öyle değil. 16 Nisan referandumuyla artık çıta yükseldi. Yüzde 50 artı 1 alan aday cumhurbaşkanı seçilebilecek. İnşallah Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı çok yüksek bir oyla yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bundan sonra artık oy yok. Bir tane oyu bile bir yere monte ettiğiniz zaman o sizin için yeni bir milletvekili haline gelebilecek” ifadelerini kullandı.



“Gayri milli ittifak peşindeler”


CHP’nin milli ittifakı saptırma çabasına milletin itibar etmediğini aktaran Ünüvar, şöyle devam etti:


“Bizler ‘milli ittifak’ diyoruz ya onlar da aslında gayri milli ittifak yapmaya çalışıyorlar. Ancak bunu zikredemiyorlar. Onların zaten zımni bir ittifakının olduğunu da biliyorsunuz. CHP’nin sağduyulu seçmenleri de aslında bunu görüyor. Onlar aslında böyle bir ittifakın hayalini görüyorlar ama CHP’nin sağduyulu seçmenleri de onlara bu imkanı vermeyecek.”


AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, milli ittifak ile ilgili ileri geri konuşan CHP’lilere, siyasi literatüre “Güneş Motel Modeli” olarak geçen kirli olayı hatırlatmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:


“Nedir Güneş Motel Modeli? 1977 yılı sonunda Adalet Partisi’nden 11 milletvekilini istifa ettirdiler, 11’ini de bakan yaptılar. Sonra da ‘Güneş Motel Modeli’ olarak siyasi literatüre girdiler. Hani ‘kirli ittifak’ diyorlar ya kirli ittifakın üreticisi CHP’nin kendisidir. O kirli ittifak diyenler, aynaya baktıklarında kendilerini çok daha net bir şekilde göreceklerdir. AK Parti ile MHP’nin ittifakı, şeffaflığa ve berraklığa dayanan bir ittifaktır.”




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