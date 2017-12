26. dönem 3. yasama yılında görev yapacak TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanlık divanı, gerçekleştirilen seçimle belirlendi. AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın komisyon başkanı seçildiği oylama sonucunda; AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer komisyon başkan vekilli, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu komisyon sözcüsü, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar da komisyon katip üyesi oldu.

Önceki yıllarda da aynı görevde bulunan Necdet Ünüvar, seçim sonrası komisyon üyelerine bir teşekkür konuşması yaptı. Oy veren, vermeyen bütün komisyon üyelerine teşekkür ettiğini belirten Ünüvar, “Bugün yapılan başkanlık divanı seçimi, inşallah milletimiz, memleketimiz için güzel hizmetler yapmaya vesile olur” dedi.

Bu tür görevlerin, tarihe not düşmek için çok önemli fırsatlar olduğunun da altını çizen Ünüvar, “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu doğumdan ölüme 80 milyon insanımızla ilgili bir komisyondur. İnanıyorum ki bu komisyonda sadece başkanlık divanı değil, bütün üyeler tarihe not düşecek çok önemli işler yapacaktır. Zaten parlamenter olmamızın en önemli vasfı da bu olsa gerek. Tarihe not düştüğümüz ölçüde tarih bizi yazacaktır. Ben bütün üyelerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.