TÜMSİAD Adana Şubesini ziyaret ederek Şube Başkanı Yakup Kutluaca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Ünüvar, Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafya, tarihi değerleri ve dünya konjonktüründe ifade ettiği anlam itibarı ile her zaman önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Tabii AK Parti iktidarı ile bu daha da önem kazandı. Çünkü AK Parti hep milliliği ve yerliliği ön plana çıkarıyor. ‘Yerli ve milli’ demek küresel aktörlerin işine gelmiyor. Çünkü küresel aktörler bütün insanlığı aynı kalıp içerisinde görüyor; çok küçük bir kesim üretsin, çok büyük bir kesim tüketsin ve büyük bir pazar olsun istiyorlar. Dolayısıyla küresel aktörler yerli ve milli kavramından hoşnut değiller. Onlar hoşnut olsunlar veya olmasınlar AK Parti hep yerli ve milli olmayı öngördü. Bütün mücadelesini de bu düzlemde yaptı. Bundan sonra da inşallah böyle olacak” diye konuştu.

“Türkiye büyüme oranıyla göz kamaştırıyor”

Türkiye’yi terörle yolundan çevirmeye çalışanların artık yöntem değiştirdiğini dile getiren Ünüvar, şöyle devam etti:

“Siyaset sahnesinde ve gerisinde yürüyen hadiselere baktığınız zaman sahne önünde polarizasyon, yani kutuplaştırma yapıyorlar; biz, onlar diye. Yıllardır bizleri insanları kutuplaştırmakla suçlayanlar, şimdi kutuplaştırıcı ve dışlayıcı bir dille bizi kendilerinden ayırmaya çalışıyorlar. Bu bugünün projesi değil. Geçmişten beri bunu yapmaya çalıştılar. Birinci politikaları polarizasyondu, ikinci politikaları ise dolarizasyon. Dolar üzerinden bizi adeta yolumuzdan çevirmeye, kendilerince ekonomik alanda sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Ancak makro ekonomik dengelere baktığınız zaman Türkiye, dünya piyasaları ve Avrupa’nın gözde ülkelerinden birisi. Büyüme oranlarına bakıyorsunuz; Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya gibi Avrupa’nın en önemli ülkelerinin yüzde 2’ler civarında büyüdüğünü görüyorsunuz. Küçük ülkelerde bu oranlar daha düşük. Ama Türkiye yüzde 7,4’lük büyüme oranıyla göz kamaştırıyor. Yani dünya genelindeki ekonomik gidişatın aksine çok ciddi bir şekilde büyüyor. Kaldı ki geçtiğimiz dördüncü çeyrekte dünyanın en fazla büyüyen ülkesiydi. Çin’i, Hindistan’ı geçmek kolay değil. Bütün bu büyüme oranlarına rağmen kredi derecelendirme kuruluşları, bizim yatırım yapılabilir ülke pozisyonunda kredi notumuzu kırmaya çalışıyorlar. ‘Siz istediğiniz kadar büyüyün ama bizim gözümüzde büyümeyeceksiniz’ diyor. Yani biz büyüdükçe birilerinin bize karşı kini büyüyor. Ancak biz büyümeye devam edeceğiz.”

Hükümetin yatırımcıların önünü açmak için elinden gelen çabayı gösterdiğine işaret eden Milletvekili Ünüvar, “Yeni yeni yatırımlar oluyor. Yumurtalık ilçemizde Cezayirli bir grup 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu çok önemli bir istihdam demektir. Bize karşı kötü niyetli olan uluslararası çevreler ne kadar hatalı davranırsa davransın o algıyı tam istedikleri seviyeye getiremiyorlar” ifadelerini kullandı.

“İstikametimizi bozmadan hedefe koşacağız”

Necdet Ünüvar, ekonomik istikrarın devamı için el birliğiyle çalışmak, gayret etmek gerektiğini ifade ederek, “Bizim Cumhurbaşkanımıza destek olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız nasıl gece gündüz çalışıyorsa bizim de gece gündüz çalışmamız lazım. Ben TÜMSİAD’ın bu çerçevede çok önemli bir görevi ifa ettiğini biliyorum. Ben bu dönem aday değilim ama aday gibi çalışmamız gerektiği için sahadayım. Bize düşen görev bu. Çünkü bu sadece aday olan arkadaşların sorumluluğu değil. TÜMSİAD’a teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar hep bize destek oldular. Bizim istikametimiz doğru olduğu için destek oldular. Biz istikametimizi bozmadan o hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü hedefimiz çok büyük. Hem ekonomik hem toplumsal hem de dünya siyaseti anlamında büyük hedeflerimiz var” diye konuştu.