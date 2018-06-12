Ünüvar: “Türkiye’nin istikameti hep daha yukarı olacak”

Ünüvar, TÜMSİAD Kozan Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, TÜMSİAD’ın bugüne kadar bütün milli meselelerde ciddi ve hasbi bir duruş sergileyerek, hep milli unsurların yanında yer aldığını ifade etti.

AK Parti’nin de bugüne kadar “Ben bu ülke, bu millet için bir adım atmak istiyorum” diyen herkesin yanında olduğunu dile getiren Ünüvar, “Şüphesiz sanayici ve işadamlarımızın ülke ekonomisine ciddi katkıları var, bu ülkenin daha ileriye gitmesi için gayretleri var. Biz de aynı gayretler içerisindeyiz. Bu ülke inşallah kıyamete kadar yaşayacak. İnşallah istikameti bundan sonra da hep daha yukarı olacak. Ancak, yukarıya doğru giderken siyasetçisi, işadamı, sanayicisi, esnafı, memuru, toplumun en ücra köşesindeki vatandaşına kadar herkesin gayret göstermesi gerekiyor. 15 Temmuz’da hepimiz bir senkron içerisinde hareket edersek neleri başarabileceğimizi gösterdik. Birlik ve beraberlik işte bu açıdan çok çok önemli. O yüzden birlik ve beraberlik vurgusunu yapıyoruz. İnşallah 24 Haziran’da da ayrışmayı değil, bir ve beraber olmayı arzu edenler; yıkmayı değil, yapmayı arzu edenler kazanacak” ifadelerini kullandı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kazandığında bütün ülkenin, bütün milletin kazanacağını vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz bu dönem, ülkelerin sınırlarıyla ilgili çok ciddi çalışmaların yapıldığı bir dönem. Bizim de gerek sınırımızı korumak, kollamak gerekse ülkemizin bilimde, teknolojide, sağlıkta, sanayide ve her alanda daha ileri gitmesi için daha çok çalışmamız gereken bir dönem. İnşallah 24 Haziran’da tıpkı TÜMSİAD’ın Cumhur İttifakı’na destek deklarasyonunda vurguladığı gibi milletimiz yine bir ve beraber olmayı seçecek.”