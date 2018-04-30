Ünüvar’dan Ceyhanlı gençlere “Madde Bağımlılığı” konferansı

Bağımlılıkla Mücadele Kurulu’nun da başkanı olan Ünüvar’ın Türkiye’nin birçok yerinde verdiği “Madde Bağımlığı” konferanslarının bu seferki durağı Ceyhan oldu. Ceyhan Kaymakamlığı’nın koordinesinde, Kent Konseyi tarafından Yeşilay’ın katkılarıyla Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Ceyhanlı gençler ilgi gösterdi.

Bağımlılığın, kısaca “bir maddenin veya bir nesnenin kişiyi esiri haline getirmesi” olarak tanımlanabileceğini ifade eden Ünüvar, “Elinizdeki telefon da sizi bağımlı hale getirebilir; alkol, sigara, uyuşturucu veya kumar da sizi bağımlı hale getirebilir. Bağımlılık eşittir esarettir. Sizi esir eden her şey sizi bağımlı hale getirmiş demektir” ifadelerini kullandı.

Bağımlı olmamak için kişinin öncelikle kendisini yalnızlık girdabından kurtarması gerektiğinin altını çizen Ünüvar, “Onun için sağlam bir çevre ve düzenli meşgaleler lazım. Çünkü boşluk ile bağımlılık arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bağımlı insanlara baktığınızda genellikle hayatında boşluklar olan insanlardır. O yüzden boşluk bırakmamak lazım. Bilhassa öğretmenler için bu çok önemli. Gençler için düzenli bir repertuvar oluşturmak lazım. Egzersiz, spor, sohbet, toplumsal aktivite yani gerçek hayattan oluşan bir repertuvar oluşturmamız lazım. Bunu yaparsak çocuklar bağımlı olmaz” diye konuştu.

“Bağımlı nesil ülke yönetiminde söz sahibi olamaz”

Salonu dolduran gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Milletvekili Ünüvar, şöyle devam etti:

“Ülke yönetiminde söz sahibi olmak istiyorsanız bağımlı olmayacaksınız. Çünkü bağımlı bir nesil asla ülke yönetiminde söz sahibi olamaz. Belki de bu toplantının en kritik cümlelerinden birisi bu. ‘Gençlik geleceğimizin teminatı’ deniyor ya ben de uzun yıllar bunu bu şekilde ifade ettim. Ancak 15 Temmuz’u gördükten sonra dedim ki ‘Gençlik sadece geleceğin değil, bugünün de teminatı.’ Siz 15 Temmuz’da ellerinizde bayraklarla çıktınız ve dediniz ki ‘hainlere biz bu ülkeye yar etmeyiz.’ Ama tehlike sadece görünür düşmanlardan veya bize topunu, tüfeğini, tankını doğrultmuş düşmanlardan gelmiyor. Bizi aynı zamanda uyuşturucuyla veya başka bağımlılıklarla esir etmeye çalışıyorlar.”

Bağımlılıkla mücadelede topluma önemli görevler düştüğünü vurgulayan Ünüvar, “En önemli görev ise gençlere düşüyor. Başarmak istiyorsanız alışmaya çalışmayın, çalışmaya alışın. Başarmanın ortak noktası çalışmaktır. Çalıştığınız zaman bağımlı da olmazsınız. Bağımlı olmamak için çok çalışacağız. Çünkü devlet, millet bizden hizmet bekliyor” şeklinde konuştu.

“Madde bağımlılığının ilk basamağı sigara”

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba’da madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolunun hiç başlamamak olduğunu belirterek, “Madde bağımlılığının birinci basamağı her zaman sigara olmuştur. Bütün mesele sigarayla başlıyor. ‘Sigara’ deyip geçmemek lazım. ‘Bir çöp sigaradan ne olacak’ diyebiliriz ama ağa düşürülen, tuzağa düşürülen insanlar maalesef madde bağımlılığına sigarayla başlamıştır. O yüzden sigaraya çok çok dikkat etmemiz lazım” dedi.

Toplantıya Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Cemal Sayım Çetenak, Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nazmi Özer, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.