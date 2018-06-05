Ünüvar’dan muhalefete “Negatif Enerji İttifakı” benzetmesi

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar, Seyhan ilçe teşkilatından temsilcilerle birlikte İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Adnan Kulak’a seçim gezileri hakkında bilgi veren Ünüvar, “AK Parti teşkilatları sahada yoğun şekilde çalışıyor. Milletimizin son raddede diğer adayların söylediklerine ve geçmişlerine de bakarak gelecekte neler yapamayacaklarını anlayacakları için herhangi bir riskin olmayacağını, cumhurbaşkanımızın ilk turda rahat bir oy oranı ile seçimi kazanacağını düşünüyorum. Parlamentoda da büyük çoğunluğu AK Parti milletvekillerinin oluşturacağına inanıyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl yapılan referandumda hükümet sisteminin değiştiğine dikkat çeken Ünüvar, 24 Haziran seçimlerinin yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçimi olacağına dikkat çekerek, "Erken seçim bu anlamda parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ilk seçimi olacak. Türkiye 16 yıldır AK Parti iktidarı döneminde çok ciddi bir değişim yaşıyor. Bu değişimin meyvelerinin alınacağı bir sürecin başlayacağı tarih olacak diye düşünüyorum. Çünkü yeni sistemde kararların daha hızlı, daha rasyonel şekilde alınacağını, eski istikrarsızlık dönemlerinden inşallah kalıcı istikrara geçeceğimize inanıyorum” dedi.

Bunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yanlış anlamış

16 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarzını milletin bildiğini ve benimsediğini, buna karşılık yıkıcı söylemlerle ortaya çıkan diğer adayları da gördüğüne dikkat Ünüvar, şöyle devam etti;

“Sahada şunu görüyoruz. Millet de bunu görüyor. Ülkeyi 16 yıldır yönetmiş bir Cumhurbaşkanı ve tarzı var. Bir de aklına geleni doğru yanlış ölçüp biçmeden hiçbir incelemeye tabi tutmadan söyleyenler var. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sorumlu bir cumhurbaşkanı çıkaracağını beyan ettik ama CHP adayı İnce, bunun tam tersi bir sorumsuzluk örneği olarak anlamış. Bir yandan bu sisteme karşı olduğunu iddia ediyor, öbür yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini yanlış anlıyor, asarım, keserim diyor. 2. Ordu komutanımızın apoletini sökmekten, Kanal İstanbul’u iptal etmekten, TİKA’yı kapatmaktan bahsediyor. Bunlar olayı biraz ters anlamışlar. Sistem cumhurbaşkanlarına bir sorumsuzluk vermiyor. Koskocaman bir ülkeyi yönetecekler. Bunlar ya kazanamayacaklarını düşünüyorlar ya da zihinsel bir hazırlık yapmadan sahaya çıktıklarının işaretini gösteriyorlar. Milletimizin bunu değerlendireceğini görüyoruz.”

Muharrem İnce’nin hedefi CHP’nin oyu +1 puan

Muhalif cumhurbaşkanı adaylarının her birinin ayrı bir olumsuz söylemle milletin karşısına çıktığına da dikkat çeken Ünüvar, oluşturdukları ittifakı “Negatif Enerji İttifakı” olarak nitelendirdi. Ünüvar, şunları kaydetti:

“Bunlar birbirini negatif enerji ile besleyen liderler grubu, Muharrem İnce bir şey söylüyor, onu Meral Akşener alıp başka bir şey söylüyor, Temel Karamollaoğlu da aynı şekilde. Bunların birlikteliği negatif enerji ittifakı. Projelerinden, gelecekten bahsetmek yerine hep geçmişten ve yıkmaktan bahsediyorlar. CHP de de gizli çekişme var. Muharrem İnce’nin hedefi CHP’nin parlamentoda aldığı oylardan bir puan daha fazla almak. Bunu sağladığı zaman hedefine ulaşacak. Biz yüzde 50 + 1 hedeflerken onlar CHP +1 i hedefliyor. Biz aynı kategorilerde değiliz. Biz şampiyonlar ligindeyiz. Onlar çok farklı bir klasmandalar. “

Adana’nın Ortadoğu’nun ve Çukurova bölgesinin lider şehri olduğunu ifaden eden Ünüvar, seçimin ardından Adana’nın liderliğini perçinleyeceğine , tarımı, enerjisi, sanayisi, ulaşım kapasitesi ile şahlanışa geçeceğine inandığını söyledi.