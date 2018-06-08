Ünüvar’dan şehitler diyarı Saimbeyli’de

Şehitler diyarı Saimbeyli’de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını ziyaret eden Ünüvar, Şube Başkanı Uğur Çiftçi, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Küçük bir ilçe olan Saimbeyli’nin aynı zamanda birçok özelliği bulunduğunun altını çizen Ünüvar, “Saimbeyli’de 80 şehidimizin bulunduğu bir şehitlik var. Saimbeyli düşman işgalinden kurtulurken o dönemdeki Ermeni Taşnak çeteleri tarafından şehit edilmiş ecdadımız var. Farklı zamanlarda yine verdiğimiz şehitler var. Saimbeyli’yi bu anlamda başımızın tacı olarak görüyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfının 21. şubesinin burada kurulması da çok anlamlı. Bizim bu vakfı yaşatmamız lazım” diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmanın büyük bir şeref olduğunu kaydeden Ünüvar, şöyle devam etti:

“Onlar bu ülkeyi korumak, kollamak, bir adım daha ileriye götürmek için canlarını ortaya koymuş, gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye ahdetmiş kardeşlerimiz. Onların aileleriyle beraber olmak bizim için görevlerin en şereflisi. Onlar belki bir ailenin ferdi olarak askere gittiler, görev yaptılar ama şehadet şerbetini içtikleri anda veya gazi oldukları anda artık bütün bir milletin şehidi, bütün bir milletin gazisi haline geldiler. Onun için şehit yakınları için ne yapsak azdır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem vatanı hem vatandaşı hem de vatan uğruna mücadele eden herkesle son derece ilgili bir lider olduğunu dile getiren Milletvekili Ünüvar, “Bizler de onun yol arkadaşları olarak burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ekonomik anlamda birçok şey yapıldı ama hayat sadece ekonomiden ibaret değil. İnsanlar hatırlanmak, bilinmek, takdir edilmek de istiyorlar. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretimizi, gönülden birlikteliğimizin, gönülden şehitlerimize rahmet ve şükranlarımızı ifademizin bir nişanesi olarak kabul ediniz” ifadelerini kullandı.

Ünüvar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Şehitlerimiz bizim varlık sebebimiz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, makamları ali olsun. Allah bizleri cennette onlara komşu etsin. Allah onların vatan uğruna döktükleri kanları boşa çıkarmasın. Onun için bizim de çok çalışmamız lazım. Onlar kanlarıyla, canlarıyla vatanı korudular. Bizim de bu ülkeyi bilimde, sanayide, teknolojide, eğitimde, sağlıkta, her alanda daha da ileriye götürmemiz lazım. Çünkü vatan savunması sadece silahla yapılmıyor. Vatan savunması kalemle, bilgiyle, teknolojiyle, güçlü bir ekonomiyle de yapılıyor.”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Saimbeyli Şube Başkanı Uğur Çiftçi’de Saimbeyli’nin, İstiklal Harbi meşalesinin yakıldığı ender ilçelerden birisi olduğunu belirterek, “Burası, bağrında İstiklal şehitlerini, Kıbrıs gazilerini, Kore gazilerini ve Güneydoğu gazilerini barındırmış bir ilçedir” dedi.