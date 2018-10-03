Üreticilerde, “İyi tarım Uygulamaları desteklerinin kaldırılacağı” endişesi

Doğan, tarımsal üretimin her aşamasının kayıt altına alınması, kontrollü olarak yapılması, insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeden elde edilen ürünlerin sertifikalandırılarak tüketiciye ulaştırılmasının, İyi Tarım Uygulamaları standartlarını oluşturduğunu söyledi.

Ürünlerin ekilmesinden sofraya gelene kadar tüm üretim ve pazarlama aşamalarını kapsayan İTU ile tüketicilerin sağlığının korunduğunu belirten Doğan, söz konusu uygulama ile aynı zamanda üreticilerin kazancı ve rekabet gücünün arttığını ifade etti.

Doğan, yöre çiftçisinin, son derece yararlı olan İyi Tarım Uygulamaları desteklerinin kaldırılacağı yönündeki söylentiler üzerine sıkıntılı bir sürece girdiğini dile getirerek, “Tarımsal ürünlerimizin katma değerinin artmasına katkıda bulunan ve her üretim döneminde giderek artan bu uygulamada ödenen desteklerin kaldırılması, zaten döviz kuruna bağlı olarak sürekli fiyatı artan gübre, zirai mücadele ilaçları ve akaryakıt gibi giderleri karşılamakta zorlanan çiftçilere büyük bir darbe indirir” dedi.

Gaziantep Ziraat Odaları ve Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit'in de geçtiğimiz günlerde konuyla ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Doğan, şunları söyledi:

“Avrupa'da 1997 yılında başlayan, Türkiye'nin de 2004 yılından itibaren dahil olduğu İyi Tarım Uygulamaları, sağlıklı ve güvenilir gıda tüketiminin yanı sıra, ülkemiz tarımın gelişmesi ve kayıt altına alınarak izlenebilirliği yönünde yararlar getirmiştir. İyi Tarım Uygulamalarında, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde gözle görülür derecede artış olmuştur. Uygulamanın veya çiftçilerimize verilen desteklerin, kaldırılması yerine yaygınlaştırılması gerekmektedir. Uygulama ile başta çiftçilerimiz olmak üzere sürecin işlemesinde görev alan ziraat mühendisi ve diğer teknik elemanlar, aracı ve tüketici olmak üzere oldukça geniş bir istihdam sahası oluşturmaktadır. Uygulama, bölge ekonomisini canlandırmakla beraber, çiftçinin üretim motivasyonunu da arttırmaktadır.”

Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulunarak, bu söylentilerin doğruluk derecesine yönelik açıklama beklediklerini de söyledi.

Çiftçilerin, İTU destekleriyle ayakta durduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

“Bu uygulamada, çiftçiye sebze ve meyvede dönüm başına 50 TL, serada ise 150 TL destek veriliyor. Böylece, çiftçinin girdi fiyatları maliyeti biraz aşağıya iniyor. İyi Tarım Uygulamaları ve dolayısıyla destek kaldırılırsa, çiftçi perişan olur. Sayın Bakanımızın bu konuyla ilgili çiftçi kuruluşları temsilcileriyle görüşüp, Bakanlığının ilgili birimlerinden detaylı bilgi alarak açıklama yapmasında yarar olduğunu düşünüyoruz.”